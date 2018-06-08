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Başbakan Yıldırım'dan Demirören ailesine taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i telefonla arayarak, babası Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

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Başbakan Yıldırımdan Demirören ailesine taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Yıldırım, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Erdoğan Demirören, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlenmesi ve sanayi atılımlarıyla kalkınması için hayatı boyunca büyük hizmetlerde bulunan, binlerce kişiye istihdam sağlayan seçkin ve saygın bir iş adamı olarak hatırlanacaktır. Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA

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