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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan Celal Bayar mesajı

Başbakan Yıldırım'dan Celal Bayar mesajı

Başbakan Yıldırım, "Celal Bayar, Türkiye'nin daha demokratik bir yapıya kavuşması için mücadele etmiş önemli bir devlet adamımızdır." dedi.

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Başbakan Yıldırımdan Celal Bayar mesajı

Başbakan Yıldırım, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefatının 31. yılında rahmetle anarak, "Celal Bayar, Türkiye'nin daha demokratik bir yapıya kavuşması için mücadele etmiş önemli bir devlet adamımızdır." dedi.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefatının 31. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayar'ı rahmetle anan Yıldırım, "Celal Bayar, Türkiye'nin gelişmesi, güçlenmesi ve daha demokratik bir yapıya kavuşması için mücadele etmiş önemli bir devlet adamımızdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında 'Galip Hoca' kimliğiyle öncü bir rol üstlenen Celal Bayar, siyasi hayatı boyunca ülkemizin modernleşmesine ve dünyayla bütünleşmesine yönelik hizmetlerde bulunmuştur. Milletimiz onu, çalışkanlığı, azmi, güçlü iradesi ve demokrasiye olan inancı ile hatırlayacak ve daima saygıyla yad edecektir." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: binali yıldırım, Celal Bayar
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