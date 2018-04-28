Başbakan Yıldırım'dan Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'ne tebrik

Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü yönetici ve oyuncularını kutladı.

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, Başbakan Yıldırım'ın, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü yönetici ve oyuncularına tebrik telgrafı gönderdiği ve başarı dileklerini ilettiği belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'dan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, Spor Toto 1. Lig'in bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Osman Aşkın Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor Toto 1. Lig 2017-2018 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından bitime 1 hafta kala şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor'u kutluyorum. Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor'un şampiyonluğunda emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve yeşil-mavili camiayı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor'a yeni sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum. Spor Toto 1. Lig'i bitime 1 hafta kala ikinci sırada tamamlamayı garantileyerek 6 sezon aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü'nü de kutluyorum. Sarı-lacivertli kulübün başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, başkent ekibine Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Kaynak: AA