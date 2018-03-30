Başbakan Yıldırım'dan Bosna Hersek'te bir dizi ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Saraybosna ziyaretinin ikinci gününde Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdić (Denis Zvizdiç) ve İslam Birliği Reis-ül Uleması Hüseyin Efendi Kavazoviç ile kahvaltıda biraraya geldi.

Ardından Kovaçi Şehitliği ile ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini eden Yıldırım, TİKA'nın katkılarıyla açılan; Bosna Savaşı'nda yaşanan acıları, soykırımı gözler önüne seren fotoğraf, video ve ses kayıtlarının yer aldığı Srebrenica Anma Müzesi’ni gezdi.

Başbakan Yıldırım'dan TRT Bürosuna ziyaret

Müzede bulunan Srebrenista katliamından kalan fotoğrafları inceleyen Yıldırım, Saraybosna'da TRT Bürosunu da ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'a TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de eşlik etti.

Müze ziyareti sonrası Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile şehrin tarihi bölgesi Başçarşı'da yürüyen Yıldırım, Saraybosna'nın sembollerinden Gazi Hüsrev Bey Camii'nin yanındaki çeşmeden su içti.

Sokakları ve mimarisiyle Osmanlı döneminden izler taşıyan Başçarşı'da, yol boyunca vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, çocuklarla yakından ilgilendi.

Yol üzerinde bulunan eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic'in restoranını gören Yıldırım, Hodzic ile ayaküstü sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım, cuma namazını Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaz sonrası Bosnalı savaş gazisi Muyo Aganoviç ile sohbet eden Yıldırım, fotoğraf çektirdi.

Başbakan Binali Yıldırım Umut Tüneli'ni ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile başkent Saraybosna'daki Umut Tüneli'ni ziyaret ederek Bosna Hersek temaslarını tamamladı.

Tünele ilişkin yetkililerden bilgi alan Yıldırım, daha sonra Bosna savaşı sırasında zor koşullarda kazılan ve savaşın gidişatını değiştirmede önemli rol oynayan 800 metre uzunluğundaki tüneli kazan Bosnalıların fotoğraflarının bulunduğu duvarı inceledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'nın dünyayla irtibatını sağlayan ve yaklaşık 300 bin insanın hayatını kurtardığı belirtilen Umut Tüneli, savaş sürecinde sembol haline gelen yerlerin başında geliyor.

Saraybosna Havaalanının altından geçen 800 metre uzunluğunda, 1,5 metre yüksekliğindeki tünel, 4 ay 4 gün süren kazı çalışmalarının ardından 30 Temmuz 1993'te tamamlandı.

Savaş boyunca Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç tarafından da kullanılan bu tünel yoluyla Saraybosna'ya askeri malzemeyle silah sevkiyatının yanında yiyecek, mazot, ilaç ve yaralı nakli de yapıldı.

Yalnızca 25 metrelik kısmı ziyarete açık bulunan tünelde, savaş yıllarında yaşananlara ilişkin bilgi sahibi olunabiliyor.

Kaynak: AA