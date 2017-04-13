  • 14 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.664
    EURO 3.898
  • BIST 89870.68
    ALTIN 151.693
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan Borisov'a tebrik telefonu

Başbakan Yıldırım'dan Borisov'a tebrik telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerden birinci parti çıkan GERB Partisi lideri Boyko Borisov'u telefonla arayarak tebrik etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırımdan Borisova tebrik telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerden birinci parti çıkan GERB Partisi lideri Boyko Borisov'u telefonla arayarak tebrik etti.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Borisov ile telefonla görüştü.

Görüşmede, Başbakan Yıldırım, 26 Mart'ta Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerden birinci parti çıkan GERB Partisi lideri Borisov'u kutladı.

Komşu ve müttefik Bulgaristan'ın istikrarına, Bulgaristan ile iyi ilişkiler kurmaya ve yakın diyaloğu sürdürmeye önem verdiklerini belirten Yıldırım, kurulacak yeni hükümetin Bulgaristan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

GERB Partisi lideri Borisov da Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, Türkiye ile iyi ilişkilere verdiği önemi dile getirdi.

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının, Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, iyi dileklerinin ve selamlarının iletilmesini rica etti.  AA

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan, Bulgaristan genel seçimler, GERB Partisi lideri Boyko Borisov, 16 nisan halk oylaması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER