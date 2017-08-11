  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan bayram tatili açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bayram tatili açıklaması

Başbakan Yıldırım, "(Kurban Bayramı tatilinin uzatılması) Bu konuyu, salı günü Bakanlar Kurulu yapacağız Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, orada değerlendireceğiz" dedi.

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Başbakan Yıldırımdan bayram tatili açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başbakan Yıldırım, "(Kurban Bayramı tatilinin uzatılması) Bu konuyu, salı günü Bakanlar Kurulu yapacağız Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, orada değerlendireceğiz ve oradan bir karar çıkacak." açıklamasında bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu açıklaması

Yıldırım bir muhabirin sorusu üzerine, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Sen ben kavgasını bırakalım' sözleri) Aklı başına gelmiş demek ki. Önce kendisi bu işi bıraksın. Memleketi, milleti yabancılara şikayet etmekten vazgeçsin. 'Türkiye güvensizdir, can ve mal güvenliği yoktur' demekten vazgeçsin. Adaletin verdiği kararlara saygı duysun. Belirli suçlarla hakkında kovuşturma devam edenlere sahip çıkmasın. Bıraksın, adalet rahat çalışsın. Biz zaten çalışıyoruz." dedi.

Binali Yıldırım, "('MİT tırları ve Berberoğlu üzerinden CHP'ye komplo hazırlığı içinde olunduğu' iddiası) Böyle bir evham üzerinde, böyle bir şey söz konusu olamaz. Adalet herkese lazım. Bir şekilde bir suçlamayla yargılanan insanlara sahip çıkmak, adalet aramak değildir. Bırakalım yargı bağımsız, tarafsız şekilde çalışsın, yargıyı etkilemeyelim." dedi.

"Ülkemize yönelik tehditlerin oluşmaması için tedbirlerimizi alıyoruz"

Başbakan Yıldırım, "Özellikle İdlib'de son günlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak o bölgede, 150 kilometrelik Hatay'ın Suriye sınırında gerekli tedbirleri alıyoruz. Malum, orada radikal gruplar son zamanlarda kontrolü ele aldı ve burada yaşanacak gelişmelere göre, yapılacak operasyonları dikkate alarak biz hem insani dram yaşanmaması hem de sınırlarımızdan ülkemize yönelik tehditlerin oluşmaması için tedbirlerimizi alıyoruz." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Sınırlarımızda, özellikle Suriye ve Irak'ta yeni bir yapay devlet oluşturma gayretlerine asla müsamaha etmemiz, izin vermemiz söz konusu değil. Bu konuda muhatap ülkelerle gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Şartlar ne olursa olsun ülkemizin milli menfaatlerine, hükümranlık haklarına, güvenliğine yönelik bir tutum, gelişme yaşarsak geçmişte olduğu gibi gelecekte de buna karşılık vermekten tereddüt göstermeyiz." dedi. 

Etiketler: kurban bayramı tatili, Başbakan Binali Yıldırım, açıklama
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