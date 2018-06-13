Başbakan Yıldırım'dan Bayburt ve Gümüşhane'ye havalimanı müjdesi

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Bayburt mitinginde halka seslendi.

Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bugün Bayburt ile Gümüşhane'nin ortak havalimanının temelini atıyoruz, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"En hızlı büyümeyi dünyada sağlayan ülke Türkiye’dir"

Geçen sene en büyük, en hızlı büyümeyi dünyada sağlayan ülke Türkiye’dir. Bunun şakası yok. Türkiye’nin ilk yerli otomobili 60’lı yıllarda yapıldı. Bu projeyi kim durdurdu? Bu CHP zihniyeti durdurdu. Bunlar yapılanı bozmaktan başka bir şey yapmazlar. Bunların ben adını koydum; yıkım ekibi, yıkım… Yatırıma karşı çıkanlara dur diyecek miyiz Bayburt?

"Şimdi sıra Kandil’de oraya da gideceğiz"

Hatırlayın. Ülkemizin güney sınırlarında bir terör devleti kurulmaya çalışılıyordu. Ülkemizin, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir girişime izin vermeyiz. Nereden gelirse gelsin. Bu tehdidi yok etmek, ülkemizi korumak için Cerablus’a, El Bab’a, Afrin’e gittik mi? Şimdi sıra Kandil’de oraya da gideceğiz, orada da başlarını ezeceğiz. Şu muhalefet adaylarının hiç terörle mücadele, Türkiye’nin bekası konusunda hiçbir söz duydunuz mu?

"Ne yaparsan yap gözünü kapatıyor 'güneş yok' diyor"

Ülke battı, bunlar Türkiye’yi batırdı diye bas bas bağırıyorlar. Bunların zihniyeti belli, fikriyeti belli… Ne yaparsan yap gözünü kapatıyor güneş yok diyor. Yeni rakamlar açıklandı. Bu senenin ilk 4 ayında büyüme oranımız geçenki gibi yüzde 7,4 oldu yine dünyada birinci olduk. Muharrem İnce, büyüme 7,4 oldu da ne oldu diyor. Vatandaş bundan ne anlayacak diyor. Sen bilmesen de Bayburtlu bilir merak etme. Şu anda Türkiye dünyada en önde gidiyor. 16 yılda siz konuşurken, yan gelip yatarken AK Parti bu ülkeye hizmet ederek Türkiye’yi 3 buçuk kat büyüttü.

"Türkiye’de yüksek hızlı tren devrini başlattık"

Üniversite sayımızı 76’dan 207’ye çıkardık mı? Bayburt’ta üniversite açtık mı? Öğrenci sayısı 10 bini geçti. 69 milyon vatandaşımıza hızlı internet hizmeti götürdük. 539 yeni sağlık çalışanını işe başlattık. 817 bin toplu konut yaptık. Türkiye’de yüksek hızlı tren devrini başlattık. Sadece 6 vilayetimizde doğalgaz varken şimdi tüm illerimizin doğalgazı var.

"İnşallah ileride daha da fazlasını vereceğiz"

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilerimize biner lira vereceğiz dedik vermeye başladık mı? Bunu bile çarpıtmaya başladılar. Eksik veriliyormuş, verilmiyormuş… İnşallah ileride daha da fazlasını vereceğiz. Biz sadece bu günü düşünmüyoruz, bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz.

"Türkiye 1 kilometre tünel yapamazken 15 yılda 400 kilometre tünel yaptık"

Cumhurbaşkanımız 24 saat arayla 2 tane dev projenin açılışını yapıyor. Dün Eskişehir’de TANAP projesi çeşitli ülkelerin liderleriyle beraber açılışını yaptık. Ulaştırma Bakanlığım Dönemi’nde başladığımız Ovit Tünelleri açılıyor. İkisinin toplam uzunluğu 28 kilometre. Türkiye 1 kilometre tünel yapamazken 15 yılda 400 kilometre tünel yaptık. Bizim tünellerimiz 400 kilometreyi buldu ama bunların yalanlarının uzunluğu 500 kilometreyi geçti. Kış şartlarında 6 ay ulaşıma kapanan Rize-Erzurum yolu yaz kış açık olacak. Onlar konuşur, AK Parti yapar.

"Askeriyenin çıktığı yeri millet bahçesi yapıyoruz"

Şimdi biraz da Bayburt’u konuşalım. Bayburt’a 15 Temmuz şehitler Parkı yapıldı mı? Askeriyenin çıktığı yeri millet bahçesi yapıyoruz. Biliyorsunuz burada bir askeri birlik var. Bu askeri birlikte yaklaşık bin tane asker var. Şimdi bu birliği yükseltiyoruz tugay yapıyoruz, nüfusunu da 3500’e çıkarıyoruz.

Kaynak: TRT Haber