Başbakan Yıldırım'dan basın mensuplarına esprili veda

Başbakan Yıldırım Çankaya Köşkü’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Görüşme sonrası gazeticelere poz verdi ve kendine has esprili üslubu gazetecileri uğurladı.
"Hadi bakalım, hadi ikileyin..."
Kaynak: TRT Haber
Çankaya Köşkü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, görüşme sonrası gazetecileri kendine has esprili üslubuyla uğurladı.
Başbakan Yıldırım Çankaya Köşkü’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Görüşme sonrası gazeticelere poz verdi ve kendine has esprili üslubu gazetecileri uğurladı.
"Hadi bakalım, hadi ikileyin..."
Kaynak: TRT Haber