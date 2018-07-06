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Başbakan Yıldırım'dan basın mensuplarına esprili veda

Çankaya Köşkü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, görüşme sonrası gazetecileri kendine has esprili üslubuyla uğurladı.

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Başbakan Yıldırım Çankaya Köşkü’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Görüşme sonrası gazeticelere poz verdi ve kendine has esprili üslubu gazetecileri uğurladı. 

"Hadi bakalım, hadi ikileyin..."

Kaynak: TRT Haber

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