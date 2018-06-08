Başbakan Yıldırım'dan Avusturya'ya 'cami' tepkisi

Başbakan Binali Yıldırım, NTV canlı yayınında gündemi değerlendiriyor.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"AB değerlerine uygun bir karar değil"

Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararında İslam ve din düşmanlığı var. Avusturya'nın kararı evrensel ve AB değerlerine uygun bir karar değil.

"Bu zihniyetteki yöneticilere AB nasıl emanet edilir?"

(Avusturya) Böyle bir AB ülkesine, bu zihniyetteki yöneticilere AB nasıl emanet edilir? Bunu Avrupalıların takdirine bırakıyorum. Kendinden farklı düşünen, kendinden farklı inan insanlara tahammül gösteremeyenlerin Birliğin vizyonunu, hedeflerini gerçekleştirmek için ortaya ne koyacaklar ben merak ediyorum.

OHAL'in kaldırılması

Özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ/PYD ile mücadelede bize önemli bir esneklik sağladı. Bu mücadelede de ciddi bir ilerleme kaydedildi. Mahkemeler hemen hemen darbeye bizatihi bulaşanların hükümlerini veriyor. Cezalar kesiliyor. Çok az devam eden dava kaldı.

Ayrıca OHAL'e rağmen itirazları inceleme komisyonu kurduk. Bu komisyon da çok kapsamlı bir hazırlık yaptı. Bütün şikayetleri topladı. Bu mekanizma da yürürlüğe girdikten sonra bu mücadelede her hangi bir zaafın yaşanması çok olası değil.

O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması çok iyi bir açıklama olmuştur. Ümit ederim yakın zamanda OHAL meselesi yeni hükumetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir.

"Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz"

MHP'yi dışlamak diye bir şey söz konusu olamaz. MHP'nin de AK Parti'yi dışlaması diye bir şey olamaz. Çünkü biz beraber çıkmışız bu yola. AK Parti'de, MHP içinde bilgimiz dışında çok lokal bazı olumsuzluklar olabilir ama bunları genele yaymak ve genelde oluyormuş gibi düşünmemiz söz konusu değildir. Her mitingimizde Cumhur İttifakı'na vurgu yapıyoruz. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.

"Onlar ayrı siyasi parti, biz ayrı siyasi partiyiz"

Gündemimizde af yok. Sayın Bahçeli, bunu gündeme getirdi. Onlar ayrı siyasi parti, biz ayrı siyasi partiyiz. Buna saygı duyarız ama bizim gündemimizde yok. Bu kadar net. Seçimden sonra ne olur ne biter. Meclis kompozisyonu belli olmadan, Cumhurbaşkanlığı seçimi belli olmadan bu konuda ortaya bir formül koymak, bir fikir ortaya koymak sağlıklı bir şey olmaz.

"300 kilometrekarelik alanda konuşlandık"

Kuzey Irak'ta sınırın 30 kilometre derinliğinde, 300 kilometrekarelik alanda konuşlandık. Ötesi Kandil de Mahmur da Sincar da olabilir.

Yunanistan'la geri kabul anlaşmasının iptali

Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmasını, bu son karardan sonra, durdurduk. AB ile geri kabul antlaşmasını iptal etmemiz söz konusu değil.

"Bu adamların ne işi var orada silahlarla?"

Amerikalıların PYD/YPG ile iş birliği yaparken bize söyledikleri şu, 'Bu bir tercih değil, mecburiyet' neyin mecburiyeti, orası soru işareti olmakla beraber, 'DEAŞ'ı yok etmek için mecbur kaldık' dediler. Bizce mecbur değillerdi. Ama onun artık önemi yok, geride kaldı. Şimdi DEAŞ bitti kardeşim.

Bu adamların ne işi var orada silahlarla? Amerika bizim müttefikimizse, NATO da ortağımızsa yapacağı tek şey var, 'Hadi kardeşim verdik, güle güle işinize, verin silahları, oturun oturduğunuz yerde' bunun dışında bir tutum dostluğa sığmaz.

Bedelli askerlik

Bedelli askerlikte yaş ve ücret haberlerinin gerçekle alakası yok. Yeni yönetim gündeme alacaktır.

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