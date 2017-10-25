  • 25 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.742
    EURO 4.421
  • BIST 108354.83
    ALTIN 153.698
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan 'Aşık Veysel' mesajı

Başbakan Yıldırım'dan 'Aşık Veysel' mesajı

Aşık geleneğinin son büyük tanınmış sanatçılarından Aşık Veysel 123. doğum gününde ailesi ve sevenleri tarafından büyük özlemle anıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırımdan Aşık Veysel mesajı

Başbakan Yıldırım, Aşık Veysel'in 123. doğum yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Binali Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu halk ozanları geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Aşık Veysel, şiirleriyle sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü ve çalışkanlığı öğütleyen ve milletimizin birlik beraberliği için gayret gösteren bir kanaat önderiydi. Milletimizin sahip olduğu bütün güzelliklerini şiirlerinde dile getirerek gönüllerde taht kuran Aşık Veysel'i doğumunun 123. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Aşık Veysel, Aşık Veysel'in 123. doğum yıl dönümü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER