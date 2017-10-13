Başbakan Yıldırım'dan Ankaralılara stat ve uçuş müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 94'üncü yıldönümü programına katıldı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına yeni uçuşlar başlayacağını açıklayan Başbakan Yıldırım, ilk uçuşun 29 Ekim'de Frankfurt'a yapılacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım, "Uluslararası standartlardaki müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde 19 Mayıs Stadı'nı, 50 binin üzerinde kapasiteli yeni bir stadyum olarak inşa edeceğiz. Bunun da kararını aldık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, "Esenboğa Havalimanı'nın yurt dışına çıkışları biraz zayıf. Şu anda 11 noktaya uçuş var. Bir başkent için bu yeterli değil. Türk Hava Yolları ile konuştuk. En kısa zamanda yeni uçuşları başlatıyoruz. İlk olarak, 29 Ekim'de ilk uçuş Frankfurt'a, ardından Viyana'ya, Berlin'e, Paris'e yapılacak." diye konuştu.