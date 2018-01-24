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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan Afrin açıklaması: 214 hedef vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir

Başbakan Yıldırım'dan Afrin açıklaması: 214 hedef vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile ortak açıklama yaptı.

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Başbakan Yıldırımdan Afrin açıklaması: 214 hedef vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şu şekilde: 

-Nijer ve Türkiye bölgesel ve uluslararası konularda benzer görüşlere sahip iki ülke.

-Nijer'e Türkiye olarak verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Terör dünyanın başının belası, insanlığın ortak sorunu. Dünyanın neresinde olursa olsun masum insanları gözünü kırpmadan öldüren ve ülkelerin huzuruna kasteden alçak örgütlerdir. Adının ne olduğunun önemi yok, hepsinin hedefi aynıdır. Bu konuda 40 yıllık tecrübeye sahip bir ülkeyiz.

-Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor. 214 hedef vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürüyor.

Nijer Başbakanı Brigi Rafini'nin satır başları şu şekilde: 

-Türkiye bizim için kararlılık, direniş ve güç örneğidir. 

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: nijer başbakanı, Nijer, binali yıldırım, başbakan
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