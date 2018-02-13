Başbakan Yıldırım: Bu yoldan vazgeçin yoksa sonuçlarına da katlanırsınız

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da "81 İl 81 Anaokulu Projesi" toplu açılış töreninde konuştu.

"Türkiye'ye namlu doğrultanlara söylüyorum, gittiğiniz yol karanlık ve çıkmaz sokaktır"

Zeytin Dalı Harekatı'nın terör örgütlerine yönelik bir operasyon olduğunu bir kez daha vurgulayan Yıldırım, "Teröristlerin omzundan Türkiye'ye namlu doğrultanlara söylüyorum, gittiğiniz yol karanlık ve çıkmaz sokaktır." dedi.

Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"24 gün içerisinde Hatay'a gittiniz mi? Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a, Kilis'e gittiniz mi? Orada yok olan hayatları gördünüz mü? Dünyanın barışı, huzuru için elini semaya açan o mübarek insanların üzerine roketler yağdıran, o canlara kıyanları yok sayacaksınız, görmezden geleceksiniz, başka ülkelerin başka yerde yaptıklarını sivillere katliam diye takdim edeceksiniz. Öyle şey olmaz. Teröristlerin ağababalarına, sırtını sıvazlayanlara, onların omuzundan Türkiye'ye namlu doğrultanlara söylüyorum; gittiğiniz yol karanlık yoldur, çıkmaz sokaktır. Türkiye'nin dostluğu sizin için önemliyse bir an önce bu yoldan vazgeçin. Eğer böyle bir hassasiyetiniz yoksa sonuçlarına da katlanırsınız. İstiklalimize karşı herhangi bir kalkışmaya asla müsamaha göstermeyiz. Bu kadar açık ve net söylüyorum."

Başbakan Binali Yıldırım: O teröristlerin ağababalarına sesleniyorum: Gittiğiniz yol karanlık yoldur. Çıkmaz sokaktır. Türkiye'nin dostluğu sizin için önemli ise bir an önce bu yoldan vazgeçin.https://t.co/9kUZaXUK00 pic.twitter.com/YiYzDr7GtW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Şubat 2018

"Bugün bizi istilacı diye göstermeye çalışanlar dönüp Cezayir'e baksın"

Yıldırım, "Türkiye Afrin'i işgal ediyor" iddialarına da Cezayir'i örnek göstererek cevap verdi:

"Biz hiçbir milleti boyunduruğumuz altına almadık, biz böyle asil bir milletiz. Bugün bizi istilacı diye göstermeye çalışanlar dönüp Cezayir'e, Fas'a baksınlar. Kendi dillerini bile unutturdular. Esaretle, istilayla itam edilecek dünyada tek bir ülke ancak bu sıfatı hak etmeyen tek bir ülke var o da Türkiye'dir."

"2019'da sabahçı öğlenci sistemini terk edeceğiz ve tek sistem yapacağız"

Başbakan Yıldırım, eğitimin önemine değinerek, yapacakları yenilikleri şu sözlerle anlattı:

"Eğitim için çocuklarımız için çok güzel bir hizmeti az sonra başlatacağız. Bu açacağımız okulun finansmanını sağlayan da büyük oğlumdur onu da zikretmeme müsaade edin. Eğitim için hedeflerimiz var, 2019'da sabahçı öğlenci sistemini terk edeceğiz ve tek sistem yapacağız. Erzincan tekli öğretime geçti, İstanbul'da biraz işimiz var. Ankara da az da olsa toparladı ama inşallah bu hedefimizi de toparlayacağız."

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