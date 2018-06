Başbakan Yıldırım'dan ABD ve Avrupa'ya tepki: Kürtlerin devleti burası, başka kapıya gidin

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Hakkari mitinginde halka hitap etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bu toprakların hiçbir karışında terör olmayacak"

- İnsanlar can korkusuyla oralara gidemiyordu. Yaylaların çoğu açıldı. Gelirken gördüm. İnsanlar çadırlarının başında piknik yapıyor. Buradan Hakkari'den söylüyorum. Bu toprakların hiçbir karışında alçak terör olmayacak, tamamının kökünü kazıyacağız. Beraber yapacağız. Bu alçaklara bu topraklarda yer yok. Şiddet ve terörün olduğu yerde üretim, ticaret, kalkınma, huzur olur mu? En büyük bedeli siz ödüyorsunuz.

"İnsanları öldürerek mi hak arıyorsunuz?"

- PKK ne diyor "Ben Kürt kardeşlerimin hakkını arıyorum diyor." Sen onları dağa çıkararak, ellerine silah vererek mi arıyorsun. Gözünü kırpmadan insanları öldürerek mi hak arıyorsunuz? Sivil asker polis demeden saldırtanlar bu ülkeye en büyük zararı veriyor. Bu bölgenin çocukları cahil kalsın diye yaptığınız iş bundan başka bir şey değil. Yolları tünelleri patlatan, iş makinalarını yakan bunlar değil mi?

"Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz, sıkıntımız yok"

- Biz hangi etnik gruptan olduğumuza karar veremeyiz. Kürt, Arap, Türk olabiliriz. Ne olursak olalım biz insanız. Rabbimiz bir, yolumuz bir. Kavga edecek neyimiz var? Paylaşacak çok şeyimiz var. Kuzey Irak'ta akrabalarınız, Kürt kardeşlerimiz var. Suriye'nin kuzeyinde de öyle. Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz, sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşimiz. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt.

"Gurur duyun, Kürt yada Türk farketmez biz biriz"

- Kürtlüğünüzle gurur duyun. Bunun için size kimse bir şey yapamaz. AK Parti iktidara geldiğinde insanlar Kürtçe konuşamıyordu. Şimdi TRT Kürdi var. Üniversitelerde Kürtçe öğretiliyor. İnkar politkasını terkedin, asimilasyon politikasını terkedin. Kürt'ü, Türk'ü ile biz biriz diyen bir parti, Recep Tayyip Erdoğan var. Bu memleketin evlatlarını katil yapanlara, kalem tutması gerekenlere silah tutuşturanlara hesap sorulmasının vakti gelmiştir.

"Zaman terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarma zamanı"

- Silopi'yi, Sur'u yerle bir ettiler. Kim kazandı? Kimse kazanmadı. O yıkılan evlerin tamamı yapıldı. Yıkılan evler yapılır da yok olan evler geri gelmez. Zaman birlik zamanıdır. Birlik içinde huzur içinde yaşama zamanıdır. Bunun zamanı da 24 Haziran'dır. Yeni bir sayfanın bembeyaz sayfanın açılacağı gündür. Zaman terörü Hakkari'nin Türkiye'nin gündeminden çıkarma zamanıdır. 24 Mayıs 2016'da göreve geldiğimde söylediğim ilk şeydi.

"Topraklarımızda, hudutlarımızda terör artık boy gösteremiyor"

- Büyük oranda başarılı olduk. Kendi topraklarımız içinde, hudutlarımız içinde terör artık boy gösteremiyor, ay yıldızlı bayrağımız her yerde en yükselerde dalgalanıyor. Sınırlarımızın ötesinden Kandil'den, Sincar'da, Suriye'de yaşanan iç savaş ve yönetim boşluğundan dolayı zaman zaman dağlardan terör girişi oluyor. Aldığımız tedbirlerle onun da üstesinden geleceğiz. İstiyoruz ki kafanızda terörle ilgili şüphe kalmasın.

"Artık Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kandıramayacaklar"

- Gençlerimizin geleceği dağda değil, terörde değil. Terörde gençlerimizin ömrü 4 sene. Yazık değil mi bu körpe bedenlere? Onların geleceğe istikbale umutlara hedeflere yönlenmesi gerekirken eline silah vererek insanların üzerine saldırtmaya gözünü kırpmadan hunharca katletmesine nasıl rıza gösterebiliriz? Annelerin gözyaşı dinsin istiyoruz, ağıtlar yanmasın, sevda türküleri yankılansın istiyoruz. Artık bundan böyle Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kandıramayacaklar, bölemeyecekler.

"Siz burada 1000 yıldır varsınız, beraber mücadele ettik"

- Ne yaparsa yapsınlar biz biriz, kardeşiz, devletimiz, bayrağımız, milletimiz, vatanımız bir. Sanki Kürtleri çok seven varmış gibi ABD'si, Avrupa'sı hep bir olmuşlar Kürt'lere devlet kuralım diyorlar. Kürtlerin toprakları Anadolu toprakları siz başka kapıya gidin. Siz burada 1000 yıldır varsınız. Biz buralarda her türlü mücadeleyi birlikte verdik. Bu ülkenin her bir insanı başımızın tacıdır. Kimse etnik kökeni sebebiyle bu ülkede baskı görmesin, haksızlığa uğramasın istiyoruz.

"Terör örgütleri bütün masumların başının belası"

- Bizim meselemiz Türkiye'nin büyümesi, refahınartması. Coğrafyamız zor bir coğrafya. Suriye'de, Kuzey Irak'ta şehirleri bombalanan evleri başına yıkılan Kobani olaylarında DEAŞ'ın IŞİD'in zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz hala Urfa'da yaşıyor. Kürtlere zorda kalanlara kucak açan ülke Türkiye'dir. PKK onun kuzenleri PYD, YPG. PKK denilen alçak örgütün Kürtler diye bir sorun yok. Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir sorunu var. Bunlar bütün masumların başının belası. Bunları defetmeye azmettik, yemin ettik.

"Recep Tayyip Erdoğan, dış güçlerin oyununu bozuyor"

- Ne diyorlar adaylar? Bizim seçim kazanacağımız yokta umudumuz yokta ne yapalım? "Tayyip Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun" diyorlar. "Hedef bu bunu başarırsak Türkiye'nin hedeflerinin gerçekleşmesinin önüne geçmiş oluruz" diyorlar. Emperyalistler ülkemize işgale kalkarlar. Teröre karşı dik duran lider Recep Tayyip Erdoğan. Onun için "Erdoğan siyasetten çekilmesi lazım" diyorlar. Erdoğan dış güçlerin oyununu bozuyor. Her türlü kumpası işlemez hale getiriyor.

"Akıl hocaları var, bunlar proje terör örgütü"

- FETÖ'yü, PKK'yı DEAŞ belasını ülkemizin başına saranların kimler olduğunu biliyorsunuz. Bunların kaynağı dışarıda. Bunların ağababaları, akıl hocaları var. Bunlar proje örgütü. Görev verilmiş Kürt ve Türkleri rahatsız, edin öldürün ülke zayıflasın emellerimize ulaşalım diyorlar. Oyun açık ve net. Kormayın üzerine gidin baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Devletiniz sizin yanınızda.

"Bu terörü bu topraklardan kazıyıp atacağız"

- Sizin burada çukur siyasetine asla izin vermediniz, dik durdunuz, boyun eğmediniz. Kardeşlerimiz için çalışmalar devam ediyor. Hakkari hizmetlerin en güzeline layık. Fabrika için önce terörü kurutmak lazım. Önce onu yaptık. Yol, havaalanı, doğalgaz, üniversite yapmak lazım. Gençlere iş sağlamaya geldi. Terörün olduğu yerde fabrika kursan ne olur? Önce bu terörü bu topraklardan kazıyıp atacağız.

"Derecik Şemdinli sınır kapısını açacağız"

- Fabrika günleri de, yeni üretim alanları da yakın. En büyük müjde şudur: Burada sınır ticareti, Hakkari'nin, Van'ın, Ağrı'nın, Iğdır'ın Şırnak'ın bu bölgedeki illerin geleceği sınır ticaretinde. Üzümlü Esendere kapısı açık. Buna Derecik Şemdinli sınır kapısını da açacağız. İran'a Şemdinli alan kapısını da açacağız. Böylece komşuyla Irak ile ticaret başlayacak. Burada terörün yerini ticaret, üretim alacak. Şimdiye kadar terör yüzünden olmadı. Önce terörü bitireceğiz sonra da diğer işleri. Kayak tesislerini de yeniden yapıyoruz.

Kaynak: TRT Haber