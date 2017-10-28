Başbakan Yıldırım'dan 29 Ekim mesajı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94'üncü kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirten Başbakan Yıldırım, bu coşku ve heyecanı 80 milyon vatandaşın tamamının yüreğinde hissettiğini vurguladı.

"Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." düsturuyla Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yürütülen istiklal mücadelesinin, vatanın işgallerden kurtarılması ve Cumhuriyetin ilanıyla hedefine ulaştığını hatırlattı.

Türkiye'nin, Cumhuriyetin ilanından itibaren kalkınma ve demokratikleşme yolunda çok önemli mesafeler katettiğini, bugün modern dünyanın saygın ülkelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Yıldırım, 94 yıldır karşısına çıkan türlü zorlukların üstesinden gelerek ilerleyişini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugün büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere olan bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla dünyanın yükselen güçleri arasında yer aldığına dikkat çekti.

Demokratik istikrar yolunda son 15 yılda elde edilen kazanımların, 16 Nisan halk oylaması ile perçinlendiğini ifade eden Yıldırım, "16 Nisan'da milletçe aldığımız kararla milli iradenin en açık şekilde yönetime yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmesi yolunda büyük bir imkan sağlanmıştır. Milli irade, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girmesiyle bihakkın tecelli etmiş, hayata geçmiş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Aldığımız mesafe ülkemiz adına onur verici"

Devletin temelleri atılırken milli irade esas alındığı gibi, yine devletin bekasının da milli irade ile sağlanacağının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu yolda aldığımız mesafe ülkemiz adına onur vericidir. Bu istikametteki yürüyüşümüzü Allah'ın izniyle hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bugün her zamankinden daha güçlü, daha kararlı bir ülkedir. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa etmektedir.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kasteden hiçbir terör faaliyeti, darbe teşebbüsü, finansal ve medyatik saldırı hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum."

Başbakan Yıldırım, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelesinin bütün kahramanlarına, eşsiz fedakarlıklarıyla milletin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilere rahmet diledi.

Kaynak: AA