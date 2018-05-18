Başbakan Yıldırım'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye'nin her köşesinde 19 Mayıs'ı bayram olarak kutlayan gençlerin sevinç ve heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Yıldırım, "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan ve milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde zaferle taçlanan Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla hedefine ulaşmıştır. Bugüne kadar karşısına çıkan türlü zorlukların üstesinden gelerek ilerleyişini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere olan bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla dünyanın yükselen güçleri arasındadır" ifadelerini kullandı.

Devletin temelleri atılırken milli iradenin esas alındığı gibi devletin bekasının da milli irade ile sağlanacağını vurgulayan Yıldırım, bu yolda aldıkları mesafenin ülke adına onur verici olduğunu belirtti.

Yıldırım, gençlerin heyecan ve dinamizminin güçlerine güç kattığına işaret ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Onların barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirmek en büyük emelimizdir. Hedefimiz kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın bütün gençleri için huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmektir. Bu günü gençlik bayramı olarak kutluyor olmamız, milletçe gençlere verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni en güzel şekilde göstermektedir. Gençlerimizin, çağın gereklerine uygun bilgiler üreterek insanlığın hizmetine sunmaları ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmaları en büyük arzumuzdur.

Barışın, hoşgörünün, centilmenliğin, demokratik kültürün ve vatan sevgisinin en seçkin temsilcileri olarak gördüğüm gençlerimizin, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA