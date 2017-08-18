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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan 15 Temmuz şehidi Cantürk'ün ailesine ziyaret

Başbakan Yıldırım'dan 15 Temmuz şehidi Cantürk'ün ailesine ziyaret

Başbakan Yıldırım, Kahramankazan'da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında Akıncı Hava Üssü'nde şehit olan Cantürk'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Başbakan Yıldırımdan 15 Temmuz şehidi Cantürkün ailesine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Kahramankazan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında Akıncı Hava Üssü'nde şehit olan Samet Cantürk'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit evine gelişinde aile bireyleri ile selamlaşan Yıldırım, aileye Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Ziyarette, Kuran-ı Kerim de okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde kullandığı merkezlerden Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önünde darbecileri engellemek için mücadele eden vatandaşlardan 19 yaşındaki Samet Cantürk, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe teşebbüsü, Akıncı Hava Üssü, Samet Cantürk, taziye ziyareti
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