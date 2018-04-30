Başbakan Yıldırım'dan 1 Mayıs mesajı

Başbakan Binali Yıldırım '1 Mayıs' mesajında, "Ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü” en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Başbakan Yıldırım mesajında şu ifadelere yer verdi:

Dünyanın bütün bölgelerinde çalışanların birlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günü olarak kutladıkları 1 Mayıs; çalışma hayatında yaşanan sorunların gündeme gelmesini, çözüm arayışlarına dair zemin oluşturulmasını da sağlamaktadır.

Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayısların bütün dünyada ve ülkemizde toplumsal barışı ve sağduyuyu güçlendiren bir bayram olarak kutlanması en içten temennimizdir.

İşçi ve emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, haklarına sahip çıkılması ve örgütlenme haklarını kullanmaları sosyal politikalarımızın esasını teşkil etmiştir.

Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak; çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, hak ettikleri hayat standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz.

Sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz.

Toplumun her kesiminin görüşlerini demokratik platformlarda dile getirmesinden memnuniyet duyuyoruz.

İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, bütün toplumun desteğiyle, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmesini önemli görüyoruz.

Sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizin de katkılarıyla çalışma hayatımızdaki ve endüstriyel ilişkilerimizdeki sorunların asgariye indirilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam ediyoruz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir bayram havasında kutlanmasını diliyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum.

Kaynak: TRT Haber