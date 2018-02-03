Başbakan Yıldırım: Zeytin Dalı, terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatıdır

Başbakan Yıldırım konuşmasına, "Bugün aynı zamanda ilk büyükşehir kongremizi gerçekleştiriyoruz. İlk büyükşehir kongremizi Tekirdağ'dan başlayalım dedik. Bu çatı altında hizmet yarışı gerçekleştiren, teşkilatlarımıza, her kademedeki yol arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Yol, menzilin bir parçasıdır. Biz menzile, hedefe giden yolda gece gündüz yürüyoruz." diyerek başladı.

"PKK, PYD, YPG, DEAŞ hepsi aynı soysuzlardan"

Yıldırım, "Kendini bilmez CHP milletvekili diyor ki "PYD terör örgütü değil" diyor. Bu ne aymazlık. Daha ne göreceksin. 90'dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş. Bunun neresi terör örgütü değil. PKK, PYD, YPG, DEAŞ hepsi aynı soysuzlardan." dedi.

"Millilik hudutlarımızda oluşturulan terör devletine geçit vermemekle olur"

CHP'nin kurultaylarının meşhur olduğunu söyleyen Yıldırım, "Kılıçdaroğlu bugün kongrede konuşuyor. Eğitimimiz milli olacak, ordumuz milli olacak. Kılıçdaroğlu, her şeyin milli olmasını istiyorsan lafla millilik olmaz, Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur. Millilik hudutlarımızda oluşturulan terör devletine geçit vermemekle olur. Niğde-Ankara otoyolunu ihale ettiler, kazma vuramadılar, kriz geldi bütün işler yattı, bütün projeler bir tarafa bırakıldı. " diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım: Millilik lafla olmaz. Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur.https://t.co/yyVWc0spx7 pic.twitter.com/hlcQ3KDhj6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Şubat 2018

AK Parti'nin yapamayacağı hiçbir şeyin sözünü vermeyeceğini belirten Yıldırım, "AK Parti hayalleri gerçeğe dönüştüren partinin adıdır, dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüşen partidir. Hepimiz bu büyük davanın birer neferiyiz. Bizi bir araya getiren en önemli şey milletin refahı ve mutluluğu oldu. AK Parti'yi yolundan çevirmek istediler, karşımıza çıkan engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Bundan sonra da hiçbir vesayet odağı kutlu yürüyüşünden döndüremeyecek." dedi.

"Harekat, terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatıdır"

Başbakan Yıldırım, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Çok şükür millet tam destek veriyor. İçerde dışarda hazmedemeyenler olsa da harekat büyük bir kararlılıkla ve başarıyla sürüyor. Türkiye'ye öyle veya böyle bu harekatla ilgili kara propaganda yaparak algıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Harekat, terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatıdır. Zulüm altında inim inim inleyen insanların kurtarılma harekatıdır. Bu harekatta tek zarar gören varsa bizim Hatay'da, Kilis'te yaşayan vatandaşlarımızdır. Kahraman Mehmetçik orada destan yazıyor. Harekat bütün insanlığın vicdanı demek, terör örgütünün propagandasını yapanlara müsamaha göstermeyiz. Bu harekat komşular için özgürlük ve bütün insanlığın vicdanı demektir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Zeytin Dalı Harekatı terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatıdır. Zulüm altında inleyen kardeşlerimizin bu zulümden kurtarılma harekatıdır.https://t.co/yyVWc0spx7 pic.twitter.com/YOEzwn0XD2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Şubat 2018

"Terör örgütlerinin hiçbir kutsalı yoktur"

Başbakan Yıldırım, PKK'nın, PYD'nin, DEAŞ'ın isimlerinin ne olursa olsun aynı yolun yolcusu ve terör örgütü olduğunu ve bunların hiçbir kutsalı olmadığını vurguladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın güvenlik sağlanana kadar devam edileceğini belirten Yıldırım, "Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayana kadar bu harekat devam edecek, bütün tehditler ortadan kalkana kadar devam edecek. Bu harekatı yaparken bir yandan da büyüme ve kalkınma projelerimizi gerçekleştireceğiz. Kim hangi felaket tellallığını yaparsa yapsın, Türkiye 2019'a giden bu kutlu yolda yürümeye devam edecek. Türkiye'nin yarını bugünden daha güzel olacak, aydınlık olacak. Bunun için daha çok çalışacağız, hizmet yapacağız, vatandaşlarımızın yüzünüzü güldüreceğiz." dedi.

Tekirdağ'a dev şehir hastanesi müjdesi

Tekirdağlılara bir de müjde veren Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:

"Tekirdağ'a tam 15 milyar yatırım yaptık, 4 yeni hastane yaptık, şimdi de dev bir şehir hastanesi yapıyoruz, bedeli 715 milyon, bu ay sonunda şehir hastanesinin yapımına başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda yeni müjdelerimiz de olacak. Diğerlerine ilave olarak Üzüm Teknoloji Araştırma Merkezi de kuruyoruz, sulama yatırımlarını daha da hızlandırıyoruz, 7 baraj, 35 gölet süratle tamamlanıyor. Sulama yatırımlarında Tekirdağ'ı şaha kaldırıyoruz. "

Kaynak: TRT Haber