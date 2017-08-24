Başbakan Yıldırım: Zaman ekonomik işbirliğine ivme kazandırma zamanı

Başbakan Binali Yıldırım, "Asya kıtasındaki ülkelerle ticari bağlantılarımızı güçlendireceğiz ve böylece Vietnam'ın da içinde olduğu 600 milyon nüfusa ve dünyanın 6. büyük ekonomik gücüne entegre olma ve bu bölgedeki kalkınma hamlesi içinde yer alma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Ülkemiz Uzak Doğu ve genel anlamında Asya pazarında ticari ve ekonomik etkinliğini artırma stratejisini sürdürecektir." dedi.

Yıldırım, Melia Otel'de düzenlenen Vietnam-Türkiye İş Forumunda yaptığı konuşmada, dün gerçekleştirdiği temaslarda ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını, gelecekte neler yapılabilir, hangi konularda iş birlikleri derinleştirebilir bunları konuştuklarını bildirdi.

Temel hedeflerinin iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde kaydedilen yoğun ve yakın işbirliği sürecinin ekonomik ilişkilerde de karşılık bulması olduğunu belirten Yıldırım, ticari ve ekonomik ilişkilerin devletten devlete, hükümetten hükümete ilişkilerle sınırlı olmadığını söyledi.

Türkiye ve Vietnam'ın iş adamlarının sık sık bir araya gelip neler yapabileceklerini değerlendirmelerini arzu ettiğini aktaran Yıldırım, kendilerinin görevinin iş adamlarına destek sağlamak, onların önünü açmak, karşılaşılan sıkıntıları gidermek olduğunu ifade etti.

Yıldırım, 2014 yılında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma Anlaşması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının onay süreçlerinin bittiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün Türk yatırımcılar, Vietnam'a 700 milyon doların üzerinde bir yatırım yapmak suretiyle Vietnam ekonomisine katkı sağlıyorlar. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına yönelik çalışmalarda hız kazanmış olduk. Görüldüğü üzere iş adamlarımızın daha gelişmiş ölçekte ortak iş yapabilmeleri amacıyla gerekli hukuki zemin birer birer hazırlanmaktadır. Bundan sonra iş size düşüyor. Türkiye ekonomisi güçlü ve dayanıklı yapısı ile ilerlemesini sürdürüyor. Türkiye, bugün itibariyle satın alma gücü esasına göre 2,1 trilyon dolar gayri safi hasıla ile dünyanın 13'üncü, Avrupa'nın 5'inci ülkesi. Bu sene itibarıyla İspanya'yı da geçmiş bulunuyoruz. Akdeniz çanağında da 3. büyük ekonomi haline geldik. Ortadoğu'da bir numara olan bir ekonomiden bahsediyoruz."

Yıldırım, Türkiye'nin etrafındaki siyasi ve ekonomik sıkıntılara, iç savaşlara, 2016'da yaşadığı hain darbe girişimine rağmen dünya ortalamasının üzerinde büyümeyi başardığına dikkati çekti.

Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüme oranını yakaladığını anımsatan Yıldırım, Vietnam'ın da üst üste yüzde 6 civarında büyümeyi başarabilen bir ülke olduğuna işaret etti.

Başbakan Yıldırım, Vietnam'a yaptıkları ziyareti tarihi bir ziyaret olarak gördüklerini belirterek, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde gerekli yasal reformları da hayata geçirerek büyümeye istikrarlı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Dışa açık ve serbest ekonomi anlayışıyla küresel sitemde aktif rol oynayan ülkemiz, sadece bölgesel sorunların değil küresel sorunların da çözülmesinde etkin katkı sağlamayı sürdürecektir. Asya kıtasındaki ülkelerle ticari bağlantılarımızı güçlendireceğiz ve böylece Vietnam'ın da içinde olduğu 600 milyon nüfusa ve dünyanın 6. büyük ekonomik gücüne entegre olma ve bu bölgedeki kalkınma hamlesi içinde yer alma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Ülkemiz Uzak Doğu ve genel anlamında Asya pazarında ticari ve ekonomik etkinliğini artırma stratejisini sürdürecektir. Özellikle Vietnam gibi stratejik önemi yüksek bir ülkeyle işbirliği içinde olmak ve bunu daha da ileri taşımak önceliklerimiz arasında yer almaktadır."

Yıldırım, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen ASEAN Toplantısında Türkiye'nin sektörel diyalog ortağı kabul edilmesinde Vietnam'ın önemli katkısının olduğuna değindi.

Hedef 4 milyar dolar ticaret hacmi

Vietnam'ın son yıllar istikrarlı büyümesini ve gelişmesini sürdürdüğünü, bunu büyük bir takdirle izlediklerini anlatan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ve Vietnam, 2016'da bütün dünya ile ticaret yapan, 683 milyar dolar ticareti olan ve 1 trilyon doları aşan gayri safi hasılası ile 173 milyon nüfusa sahip iki ülkedir. İki ülkenin gücünü birleştirdiğimizde ortaya muazzam bir sinerji çıkmaktadır. İşte bu muazzam gücü, hem Vietnam hem de Türkiye'nin kalkınması, ayrıca bölgelerimizde bulunan ülkelerin refahı için de kullanabiliriz. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi maalesef var olan potansiyeli yansıtmaktan uzaktır. Şu anda ticaret hacmimiz 2 milyar doların altındadır. 173 milyon gibi iki ülkenin nüfusunun potansiyeliyle hiç de orantılı değildir. İlk etapta 2020 yılına kadar ikili ticaretimizi en azından 4 milyara çıkarmayı hedefliyoruz. 2017’nin ilk yarısında Vietnam’a ihracatımız yüzde 16, Vietnam'ın Türkiye’ye ihracatı da yüzde 33 oranında artmıştır. Her ne kadar ticaret dengesi Türkiye lehine olmasa da biz ileride ticaret arttıkça, ticaretin çeşitlendirilmesi sağlandıkça dengenin de gerçekleşeceğine inanıyoruz."

Başbakan Yıldırım, 2017 Temmuz'da Hanoi'de tertiplenen Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik Ticaret Komitesi Toplantısının da çok başarılı geçtiğini, yapılan bu toplantının da hem iş hayatı hem yatırımcılar hem de siyasi ilişkiler bakımından önemli bir tarihi dönemeç olacağını bildirdi.

"Zaman ekonomik işbirliğine ivme kazandırma zamanı"

Her iki ülkenin potansiyelini harekete geçirecek ve arzu edilen hedeflere ulaştıracak her türlü altyapının mevcut olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türk hükümeti olarak küresel yatırımları dünya ekonomisi ile bütünleştirme sürecinin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de 2003-2016 yılları arasında doğrudan küresel yatırım tutarı 180 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Bu çerçevede yatırımların artırılması için 2012 yılında yeni bir teşvik sistemini hayata geçirdik. Türkiye'nin küresel yatırımlara ilişkin mevzuatı yerli ve yabancı yatırımcılara aynı hakları sağlamakta, kar, ücret ve hakediş transferini garanti altına almaktadır. Bu bağlamda Vietnamlı yatırımcıları ülkemizin sunduğu yatırım fırsatlarından faydalanmak üzere ülkemize davet ediyorum. İki ülke başbakanları olarak Türkiye ve Vietnam arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için üzerimize düşen çabayı sarfetmeye, sizlerin yanında olmaya, karşılaşacağınız her sorunu çözme kararlılığı içinde olduğumuzu bir kez daha burada altını çizerek ifade ediyorum. Burada esas mesele iki ülke iş dünyasının omuzları üzerindedir. Şimdi artık zaman ekonomik işbirliğine ivme kazandırma zamanıdır."

Konuşmalarım ardından, Başbakan Binali Yıldırım ile Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ve diğer katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.