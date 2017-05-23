Başbakan Yıldırım, yurda döndü

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan'daki temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile saat 17.45'te Ankara'ya geldi.

Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya da Ankara'ya geldi.