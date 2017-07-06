  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.63
    EURO 4.145
  • BIST 100627.01
    ALTIN 142.358
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen önem vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkında tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen öneme vurgu yapıldı.

Ayrıca görüşmede, Ada'da kalıcı barış ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği ifade edildi.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kıbrıs meselesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER