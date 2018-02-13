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Başbakan Yıldırım, Yunan mevkidaşı Çipras ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras'a Ege'deki gerginlikten duyulan rahatsızlığı iletti ve Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasını söyledi.

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Başbakan Yıldırım, Yunan mevkidaşı Çipras ile görüştü

Başbakan Binaki Yıldırım, Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü. 

Yıldırım ile Çipras'ın görüşmesinde, Ege Denizi'nde, komşu Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı.

Görüşmede, bu hususta gerektiği takdirde iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı.

Görüş farklılıklarına rağmen olumlu bir havada gerçekleşen görüşmede, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: Kardak, Ege, Çipras, Başbakan Yıldırım
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