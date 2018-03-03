Başbakan Yıldırım: Yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor

Başbakan Yıldırım, buradayaptığı konuşmada, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor, Racu'yu da teröristlerden temizlediler." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor, Racu'yu da teröristlerden temizlediler.https://t.co/uTBv6kTTb7 pic.twitter.com/8k2UhUHhef — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Mart 2018

Afrin'in çevrelendiğini belirten Yıldırım, "Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz; özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer. " diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım: Mehmetçiğimiz, özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu'na ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir.https://t.co/uTBv6kTTb7 pic.twitter.com/Y2fedfs4ek — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Mart 2018

Yıldırım, "Nerede bu ülkenin sınırlarına, bu milletin can ve mal güvenliğine, toprak bütünlüğümüze yönelik bir tehdit olursa orada oluruz, o tehdidi bertaraf ederiz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Mazlum insanlar bu örgütlerden çok çekti"

Değerli kardeşlerim nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin, yarın başka bir yer. Irak'ta, Suriye'de yaşayan mazlum insanlar bu örgütlerden çok çekti. Hem ülke güvenliğimizi sağlama, hem de o bölgede yaşayan masumların hakkını temin etmek için bu operasyonları yapıyoruz.

"Terör örgütlerine sempati besleyenin eline kan bulaşır"

Bu operasyonlar aslında Avrupa'nın da barışı içindir. Dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor.

Meşru bir devlet terör örgütleriyle iş birliği yapamaz . Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır. Türkiye olarak bölgemizde barış ve huzurun hakim olmasını istiyoruyz. kan ve gözyaşı sona ersin istiyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin allah yar ve yardımcıları olsun. Bilsinler ki 81 milyon vatan evladının dualaroı onlarla beraberdir. Bierliğimiz daim olsun.

"AK Parti ve MHP Yenikapı ruhuna sahip çıktı"

Referandum kampanyasında cumhurbaşkanlığı sistemini anlatırken önemli değişikliklerin olacağını söylemiştik. Bu değişiklik milli iradenin yönetime güçlü bir şekilde yansıyacağını söylemiştik. Partiler arasında ittifaklar gerçekleşecek demiştik. Ülkede istikrar ve güven kalıcı hale gelecek demiştik. Şimdi bunlar bir birgerçekleşiyor. AK Parti ve MHP Yenikapı ruhuna sahip çıktı ve seçimlere birlikte gitmeye karar verdi. İnşallah 'Cumhur İttifakı'yla genel seçimlerde de birlik ve beraberliği sağlayacağız.

"Ana muhalefet her zamanki gibi itiraz ediyor"

Ana muhalefet partisi her zaman olduğu gibi buna da itiraz ediyor. 'Bu bir koalisyondur'diyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın kapı kapı dolaşıp ittifakı kuran bunlardı.

"Her şey şeffaf olacak"

Referandum kampanyasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatırken siyaset anlayışımızda önemli değişiklikler olacağını söylemiştik. Cumhur ittifakı ile genel seçimlerde de birlik ve beraberliği sağlayacağız. Seçim ittifakını düzenleyen kanun teklifini Meclis'e verdik. Bu ittifak çalışmalarını yasal zemine kavuşturuyoruz. Baraj iki partinin aldığı toplam oy üzerinden yapılacak. Geçmiş dönemde yapılan gizli kapaklı ittifaklara gerek kalmayacak. Her şey şeffaf olacak.

"Tarımda kullanılan mazotun yarısını biz veriyoruz"

Tarıma, stratejik sektör olarak desteklerimiz devam ediyor. Tarımsal girdilere sağladığımız destekleri devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz gübre ve yemde KDV'yi kaldırmıştık. Şimdi de yeni bir desteği hayata geçiriyoruz. Tarımda kullanılan mazorun yarısını biz veriyoruz.

Konya'ya metro müjdesi

Değerli Konyalılar, Konya'nın şehir hastanesini tamamlıyoruz. Bin yataktan fazla kapasitesi var hayırlı uğurlu olsun. Daha önce sayın başbakanımız Ahmet Bey döneminde vaad edilen metronun ihalesini de yapacağız. Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nden Hızlı Tren garına kadar olan projenin çalışması devam ediyor. Konya'da YHT garını sözünü verdik, işte inşaatı yükseliyor. Yüksek lojistik merkezinin sözünü verdik bu sene tamamlanacak. Karaman Konya hızlı trenini de bu sene açıyoruz. Ayrıca Karaman'da Mersin'e hızlı tren inşaatının da birinci bölümü başladı. İkinci bölümü Ulukışla-Mersin arasını da önümüzdeki dönemde başlatacağız.