Başbakan Yıldırım, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutladı.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın kurtuluş yıl dönümü sebebiyle Vali Tuğba Yılmaz'a kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.
Başbakan Binali Yıldırım, Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutladı.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın kurtuluş yıl dönümü sebebiyle Vali Tuğba Yılmaz'a kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.