  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Başbakan Yıldırım, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutladı.

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Başbakan Yıldırım, Yalovanın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutladı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın kurtuluş yıl dönümü sebebiyle Vali Tuğba Yılmaz'a kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, yalovanın kurtuluş yıldönümü, kutlama
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