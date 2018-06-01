Başbakan Yıldırım: Yalan iftirayla siyaset olmaz

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları:

- Bu ülke terörden çok çekti. 40 yıldır terörden bedel ödüyoruz. En büyük bedelide bölge ödüyor. PKK'nın kürt sorunu yok.

-Gençler okuyacak bu hainler gençlerimizi dağa çıkaramayacak.

- Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden her türlü oyunu sabırla kararlıkla kenetlenerek bozacağız.

- Biz Türküyle, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkeziyle biriz bereaberiz hep birlikte Türkiye'yiz.

-Tek bir insanımızın gönlünün bile kırılmasına rıza göstermeyiz. Bu ülkenin tek bir evladının kaybolmasına, hayatının kararmasına asla rıza göstermeyiz. Bir tek gencimizi, bir tek insanımızı dahi terör örgütlerine, cinayet şebeklerine feda etmeyiz. Ayrımcılık yapan kimseyi aramızda barındırmayalım.

-HDP özgür bir parti değil. Kandil'in emrindedir, PKK'nın emrindedir. Kürtlerden, bölgeden oy alıp onların emrini yerine getiriyor. Sizin isteklerinizi değil, sizin taleplerinizi değil, dağ ne diyorsa onu yapıyor. Özgür olsunlar, PKK'yı açıkça lanetlesinler. PKK'ya açık karşı dursunlar, başımın gözümün üstünde yerleri var.

- Dost kim düşman kim bileceğiz. Bölgeden oynanan oyunlara karşı duyarsız kalmayacağız.

-Batman gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. HDP'ye rağmen çevre yolunu tamamladık hizmete aldık.

- Yalan iftaryla siyaset olmaz, memlekete hizmet hiç olmaz.

-Batman'ın geleceği için teröre asla prim vermeyeceğiz.

- Cumhur ittifakı olarak biz MHP veBBP olarak seçime giriyoruz. Niye ittifakla seçime giriyosunuz diyorlar. Ülkemizin ne büyük tehdit altında olduğunu görüyorusunuz. Mesel meleket meseli diyoruz gerisi teferutat diyor güçümüz birleştiriyoruz.

-Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı diyor ki 'Amerikalılar beni aradı'. FETÖ'nün iadesini yanlış, eksik olarak talep etmişiz. Sayın İnce önce açıkla bakalım. Seni Amerika'dan kim aradı? Teksas'tan mı aradılar, Arizona'dan mı aradılar, Pensilvanya'dan mı aradılar? Yoksa 'Amerika anavatanım' diyen bir FETÖ'cü aramış olmasın. Seni işletmiş olmasınlar. Kimlerin sözüyle bu ülkenin Cumhurbaşkanına, Hükümetine iftira ediyorsun. Eğer, bu işin doğrusunu öğrenmek istiyorsan bir zahmet Adalet Bakanımıza git, sana bütün evrakları göstersin o zaman gerçek nedir anlamış olursun.

- Ret inkar politikalarını AK Parti sona erdirdi.

-Ana dilde eğitimi serbest bıraktık. Kürtçe yayın yapmanın gazete çıkartmanın önündeki engelleri kaldırdık.

- Engelleri aşa aşa yolumuz devem edeceğiz. Hiçbir zararlı faaliyet kutlu yürüyüşümüz durduramayacak. Ele ele verdik bu davayı birlikte sahiplendik. Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da nasıl arkasından durduysak 24 Haziran'da da duracağız. Bütün saldırıları birlikte aşacağız.

Batman'a 16 milyar liralık yatırım yaptık. Batman'a 15 bin kişi kapasiteli yeni bir stadyum yapıyoruz. Eski stadın yeri de Millet Bahçesi olacak. Batman'a yeşil bir bahçe yapıyoruz. 500 yataklı bir hastane daha planlıyoruz.

-TOKİ vasıtasıyla 4 bin 500 konut yaptık. 700 konutun yapımına devam ediyoruz.

-Beton kaplı baraj tipinde, gövde dolgu hacmi bakımından dünyada birinci sırada gelen Ilısu Barajı bitmek üzere, hayırlı uğurlu olsun. Bu baraj faaliyete geçtiğinde ekonomimize 1,5 milyar liralık katkı sağlayacak. Ilısu Barajı'nın bir uçtan diğer uca uzunluğu 150 kilometrelik bir göl oluyor, Batman'a deniz geliyor.

-Batman'ın su problemini çözüyoruz. 2050 yılına kadar su problemi olmayacak.