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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli YSK'da

Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli YSK'da

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, alınan grup kararlarını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

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Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli YSKda

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunmak üzere Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi.

Yıldırım ve Bahçeli'nin YSK'ya gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.

YSK'ya önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ya gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunun ardından çıkışta açıklama yaptı.

"Cumhur İttifakı"na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ye sunulacağı öğrenildi.

Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Meclis'te grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adaylarının bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan Cuma günü seçime yönelik adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti grup başkanvekillerine teslim etmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: ysk, yıldırım, recep tayyip erdoğan, mhp, cumhurbaşkanı, Cumhur ittifakı, bahçeli
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