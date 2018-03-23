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Başbakan Yıldırım ve Akar'dan şehit Usta'nın ailesine taziye ziyareti

Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar ile kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Üsteğmen Usta'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

23 Mart 2018 Cuma 22:14



