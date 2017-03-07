Başbakan Yıldırım, Ürdün Başbakanı Mulki ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani el Mulki'yi törenle karşıladı.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen tören, Başbakan Yıldırım ve Mulki'nin yerlerini almasının ardından, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Mulki, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "Merhaba asker" diyerek, selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından, Başbakan Yıldırım ve Mulki, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak, basına poz verdi.

Baş başa görüşme öncesinde Yıldırım ve Mulki, makam odasının balkonuna çıkarak, bir süre sohbet etti.

Törende, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

Baş başa görüşme 1 saat sürdü

Başbakan Binali Yıldırım ile Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani el Mulki baş başa görüştü.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü.