  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Başbakan Yıldırım: Üniversiteye erişim bakımından ikinci sıradayız

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinci sırada olduğunu söyledi.

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Başbakan Binali Yıldırım, MEB Şura Salonu'nda 2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı'nda konuştu.

Yıldırım, "Üniversitelerimizin sayısıyla gurur duyuyoruz. Üniversite fazla diye bazıları ah-vah ediyor, 'Bu kadar üniversiteye ne gerek var. Üniversitesinin de bir havası var, bu sayıları artırırsanız havası azalıyor' diyenler var. Bunlar memleketin evlatlarına yüksek öğretimi tabiri caizse layık görmeyenlerdir." dedi.

"Dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinci sıradayız"

"Olabildiğince bütün gençlerimiz üniversiteye erişebilmeli" diyen Yıldırım,  "Şu anda dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinci sıradayız, bu son 15 yılda oldu" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ülkemize kimsenin laf söylemesine müsaade etmeyin"

İnancımıza, manevi değerlerimize yönelik saldırılar karşısında her zaman sağlam durun. Orada FETÖ'cülerle, bölücülerle, memleket düşmanı birtakım güruhlarla da karşılaşacaksınız. Sizlere güveniyoruz, onlara hak ettiği cevabı, muameleyi mutlaka yapacaksınız. Şartlarınız ne olursa olsun gençler, ülkemize kimsenin laf söylemesine müsaade etmeyin.

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Etiketler: binali yıldırım, başbakan
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