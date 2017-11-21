Başbakan Yıldırım, Uluslararası e-Ticaret Konferansında konuşuyor

Başbakan Yıldırım, Uluslararası e-Ticaret Konferansı'ının kapanış töreninde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

-Sayısal uçurumu ortadan kaldırmalıyız. Bunu yaparken de kapsayıcı olmalıyız.

- Herkesi bilgi toplumumunun bir ferdi haline getirmeliyiz. Bilgisayar okur yazarlığını arttırmalıyız. Sağlık bilgilerimiz, özel bilgilerimiz, banka, finansmanla ilgili bilgilerimiz orada. Bunların güvenliği sağlanmalı. Siber güvenlik gittikçe önemli hale geliyor. Bu büyük buluş bir nimet olmaktan çıkıyor bir tehdide dönüşüyor. Siber güvelik ülkeler ve kişeler için önemli bir noktaya geldi. İnternet otoyollara benzer geniş bant gerekiyor. Tek şeritli yollarla bir yere varamayız. Bu alanda teknolojimizi yenilemeliyiz.

-Sayısal uçurumun ortadan kaldırılması demek ülkenin her yerinde yaşan insanlarımızın bu hizmetlerden eşit oranda faydalanması demektir. Yatırımlarda iletişim alanında ciddi bir gelişme kaydettik. Geniş bant rişimi yüzde 60'ın üzerinde. Başlangıçta interneti insanlar kullanıyordu sonra makineler kullanmaya başladı Eşyaların interneti. Evinizin sıcaklığından tutun herşeyi internetten yapıyorsunuz. Hatta kahve ısmarlıyorsunuz. Bunu alt yapı olmadan yapamazsınız. Alt yapı var.

-Mobil ticaret baş döndürücü olarak gelişiyor. Yıllık yüzde yüz artış gösteriyor. 70 milyonun üzerinde mobil kullanıcı var. E-ticaret ülkemiz için de çok önemli. Devlette yapılan hizmetlerin de internette yapılması için e- devlet portalini 2005'te devreye aldık işlemler bunun zerinden yapılıyor. 10 yıl gibi kısa sürede 5 G'ye ilerliyoruz. Bu nedir? Hızdır.

-Ulaşımda hız felaket, iletişimde hız bereket anlamına geliyor. Şu anda yapay zekayı konuşuyoruz. Bunlar insanlığın geleceğini değiştirecek. Sanal alemde gerçek alemden daha ağır suçlar işleniyor. Bunların takibinde de muazzam zorluklar var.

-E-ticaret giderek yaygınlaşıyor. Buradaki büyüme katlanarak gidiyor. Çünkü kolaylıklar var gümrük yok, ulaşımda sorun yok. Lojistik merkezlere ihtiyaç var sadece. Siz sonuca bakıyorsunuz. Bu ne demektir e-ticarette sınır yok küresel bir iş. Küresel boyut kazanınca küresel kalkınmada bir adalet sağlanmış oluyor. Bütün bunlardan hareketle önce bir e- ticaretin hukuki alt yapısı oluşturuldu. Vatandaşımızın bununla çalışmasının önündeki engelleri kaldırdık. yıllık aidat ödemelerine destek verdik. Geçen yıl 891 şirkete 4 buçuk milyon destek verdik. Şirket sayısı 5 milyonu aştı. E-ticarette hedefimiz, 2023'te 350 milyar Türk Lirasıdır. Bunun ihracata da katkısı olacak. İhracat hedeflerimize de katkı sağlayacak.

-Kişi başına milli gelirimiz kişi başı milli gelir artış gösterdi. Dünyadaki küresel kriz hala devam ediyor. Dünyada küresel büyüme istediğimiz düzeye gelmedi. Ancak Türkiye krize rağmen büyümede küresel büyümenin altına düşmedi. Son 15 yılın altına düşmedi. Nasıl oldu? Krize inat yatırıma devam ettik. 10 büyük proje var dünyada 6'sını Türkiye yaptı. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Dünyanın en büyük havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray ve 1915 Çanakkale Köprüsü...

-Kaostan ve krizlerden kaynaklanan sorunları göğüslemek zorunda kalıyoruz. Savaştan kaçan insanlara evimizi aşımızı paylaşıyoruz. Bunun için kimseden anlamlı bir destek yok. Bizim geçmişimiz de insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı hakimdir. Biz bu anlayışın devam etmesi için herkese destek vermeyi sürdürüyoruz.