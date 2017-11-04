  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

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Başbakan Yıldırım: Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar avucunu yalasın

Erzincan'da konuşan Başbakan Yıldırım, "Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar, terörü hortlatmaya çalışanlar avucunu yalasın" dedi.

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Başbakan Yıldırım: Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar avucunu yalasın

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da Kemaliye-Dutluca Yolu Temel Atma Töreninde bir konuşma yaptı.

Yıldırım, "Vatanın, milletin birliği, beraberliği, kardeşliği için elimizde ne imkan varsa evelallah sonuna kadar kullanacağız. Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar, terörü hortlatmaya çalışanlar avucunu yalasın. Bu millet asla ve asla ne FETÖ'cülere ne bölücülere ne de DEAŞ'çılara fırsat vermeyecek." dedi. 

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizim onlara laf yetiştirecek zamanımız yok. Gece gündüz çalışacağız. Daha fazla insanımızın yüzünü güldüreceğiz. Sizlerin ayağının taşa dokunmaması için her türlü hizmeti yapacağız. Çıkmışlar, Türkiye'yi şikayet ediyorlar. 'Türkiye'de güvenlik yok' diyorlar. Bir insan memleketini şikayet eder mi? Yazık günah... Bu memleket hepimizin. Burada sevinçte de kederde de bir olacağız, iri olacağız birlikte Türkiye olacağız." 

 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, erzincan, kemaliye-dutluca yolu
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