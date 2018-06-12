Başbakan Yıldırım: Ülkemiz üzerinde emperyal güçlerin büyük oyunları var

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Çankırı mitinginde halka hitap etti.

Yıldırım konuşmasına, "Yarenler diyarının, Çankırı'nın güzel insanları, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum." diye başladı.

Çankırı'nın ilçelerini tek tek sayarak buradaki vatandaşlara selam gönderen Yıldırım, Çankırı insanının ferasetli, asil ve çalışkan olduğunu belirtti.

“Türkiye'nin tadı tuzu Çankırı'dan sorulur”

Çankırı'nın, kendisi için çok özel bir yerinin olduğunu vurgulayan Yıldırım, "15 Temmuz alçak darbe girişimi gecesi buradaydım, Çankırı'daydım. O darbenin bastırılmasını Çankırı'dan yönettim. Çankırı o gece meydanlardaydı. O gece ay yıldızlı bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz, alçaklara hak ettikleri cevabı verdiniz. Çankırı oyuna gelmez. Türkiye'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutar. Türkiye'nin tadı tuzu Çankırı'dan sorulur. Türkiye'nin sofrasında Çankırı'nın tuzu vardır." ifadesini kullandı.

“Birincilik Çankırı'ya yakışır”

Başbakan Yıldırım, Çankırılıların Türkiye'yi daha büyük hedeflere taşıma davasına hep destek verdiğini, hep AK Parti ile olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman yol arkadaşlığı yaptığını bildirdi.

Çankırılıların, 16 Nisan 2017 halk oylamasında yüzde 73'ten fazla destek vererek 'Evet' dediğini, yeni sistemi kabul ettiğini aktaran Yıldırım, "Çankırı'da çıtayı yükselttik. Birincilik için aday olan iller var, isimlerini burada söylemeyeyim; ama ben dedim ki birincilik Çankırı'ya yakışır. Türkiye birincisi olmaya var mısın Çankırı? Milletin adamını yüzde 80 oyla seçmeye hazır mısınız?" dedi.

"Bir yapım ittifakı var, bir de yıkım ittifakı var"

"Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyerek yetkiyi bir kez daha AK Parti'ye verecek miyiz?" sorusuna "Evet" yanıtını alan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bir yapım ittifakı var, bir de yıkım ittifakı var. Yapım ittifakı Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun adıdır. Cumhur İttifakı teröre karşı, FETÖ'ye karşı, her türlü darbeye karşı ay yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen ittifakın adıdır. Cumhur İttifakı'nı meclise en güçlü şekilde gönderemeye hazır mısın Çankırı?

Cumhur İttifakı'nda AK Parti var, MHP var. Onun için gün ülkeye sahip çıkma günüdür. Ülkemiz üzerinde emperyal güçlerin büyük oyunları var. Ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurdurmak istiyorlar. Kürtlerin, Kürt vatandaşlarımızın kanıyla, canıyla orada bir yapay terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin birliğinin kardeşliğinin teminatı Çankırı buna izin verir mi? Bütün şer güçleri, terörü yok edinceye kadar bu mücadelemiz sürecek."

Başbakan Yıldırım: Gün, ülkeye sahip çıkma günüdür. Terörü yok edinceye kadar bu mücadelemiz sürecek.https://t.co/6M5uFmrtls pic.twitter.com/rxEHqODQDT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Haziran 2018

Seçim meydanlarındaki vaatlerden, yalanlardan milletin başının döndüğünü aktaran Yıldırım, onların konuştuğunu AK Parti'nin yaptığını belirtti.

“Söyleyecek bir şey bulamıyorlar”

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Adamlar da ne yapsın şaşkın. Bir şey açıyorlar, yol vadetsek diyorlar, sonra diyorlar bunu yapmışlar, köprü vadediyorlar, bu da yapılmış, hastane, okul, fabrika, havaalanı vadediyorlar, diyorlar ki, 'Bu da yapılmış.' Söyleyecek bir şey bulamıyorlar. 'Bu AK Parti ile uğraşmayalım, yalan söyleyelim.' diyorlar. Sonra hızlarını alamıyorlar, 'Biz en iyisi bunların yaptıklarını yıkalım.' diyorlar.

Bunlar yıkım ekibi, yıkım ekibi. Siz bunları iyi tanırsınız. Çankırı'ya dikili bir ağaçları var mı bunların? Bir hizmetleri var mı? Şu İndağı dile gelse de konuşsa. O kıvrım kıvrım virajlar, Ilgaz köprülü kavşağı, yüz yıllık hayal Ilgaz Tünelleri dile gelse de konuşsa. Bu ülkeye hizmet aşkımızı Çankırı çok iyi bilir. Çankırı 24 Haziran seçimlerinin önemini çok iyi bilir."

“AK Parti'ye, bu kutlu yürüyüşe Çankırı her daim sahip çıktı”

Başbakan Yıldırım, "Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" sorusuna "Evet" yanıtını alarak, şunları kaydetti:

"Çankırı Türkiye'nin gücüne inanıyor. AK Parti'ye, cumhurbaşkanına güveniyor. Çankırı neyin iyi olduğunu, neyin iyi olmadığını çok iyi biliyor. Çünkü Çankırı yarenler, yiğitler diyarıdır. Çankırı 16 yıl boyunca bizimle beraber Türkiye'yi üç kat büyütmek için verdiğimiz mücadelede hep beraber oldu. Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, bu kutlu yürüyüşe Çankırı her daim sahip çıktı."

CHP'de önce bir genel başkan konuşurken şimdi iki genel başkan olduğunu ve "ayrı tellerden aynı türküyü" söylediklerini ifade eden Yıldırım, "Şunu yaptırmayacağız, bunu kapatacağız, ötekini satacağız." dediklerini bildirdi. Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

“Dilin zekatı hayır konuşmaktır, güzel konuşmaktır”

"Birisi diyor ki 'FETÖ'yü doğru dürüst istemediler.', Genel Başkanları da diyor ki 'İstemişler.' Millet sizinle mi uğraşacak? Bu milletin yüzünü güldürecek, ülkeyi ileriye taşıyacak hiçbir fikriniz, hiçbir projeniz yok mu? 'Yerli araba projesini iptal edeceğim. Külliyeyi yıkacağım. Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım.' Dilin zekatı hayır konuşmaktır, güzel konuşmaktır. Siz, hiçbir şekilde bu milletin hayrına, faydasına olacak bir işe hazırlıklı değil misiniz?

Bunların bir tek derdi var. Bu adayların tamamı, birisi ayağını kaldırıyor, diğeri aynısının üstüne basıyor. Tek dertleri var, Recep Tayyip 'Erdoğan'ı indirelim, gerisi ne olursa olsun. AK Parti'yi durduralım, gerisi ne olursa olsun.' Yok, yağma yok. Yarenler diyarı Çankırı buna izin vermez. Siyaset fikirle olur, hizmetle olur, projeyle olur. Böyle atıp tutmakla olmaz."

Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir şeyler yapmak istiyorsa, Türkiye'nin 16 yıllık gelişimine bakması gerektiğini belirtti.

"2023 hedeflerimizi gerçekleştirmemizi engelleyemeyecekler"

"Biz, 16 yıl boyunca ülkemizi bir baştan bir başa bölünmüş yollarla donattık." diyen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük başarılara imza atıldığını ifade etti. Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dünyada yapılan on büyük projeden altısını Türkiye yapıyor. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye’yi çekemiyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmemizi engelleyemeyecekler. Küresel krizin ülkeleri zor durumda bıraktığı zor yıllarda, 2008'de dünya krizi başladı. Ama biz ondan sonra Marmaray'ı yaptık, Avrasya Tüneli'ni yaptık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, Osmangazi Köprüsü'nü yaptık.

Ovit Tüneli'ni yaptık, yarın Cumhurbaşkanımız açıyor. Türkiye'nin en büyük iki tüneli. 14 kilometre birisinin boyu. Dünyanın üçüncü büyük tüneli. Türkiye bir Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamadı. Ülkemizi bölünmüş yollarla, hızlı tren hatlarıyla, yeni üniversitelerle, şehir hastaneleriyle donatıyoruz.

Türkiye'de 16 yılda aldığımız mesafeyi, ulaştığımız seviyeyi, muhalefet bile kabullenmekte zorlanıyor. Ufukları, hayalleri bizim yaptıklarımıza bile ulaşamıyor."

Göreve geldikten bu yana, Türkiye'nin her yıl yüzde 6'ya yakın büyüdüğünü belirten Yıldırım, geçen yıl ise Türkiye'nin yüzde 7,4 büyüdüğünü söyledi. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk dört ayında da yine yüzde 7,4 büyüttük. Bu ne demektedir? Dünyanın 20 gelişmiş ülkesi arasında en fazla büyümeyi sağlayan ülke yine Türkiye oldu. Geçen yıl da Türkiye idi bu yılın ilk çeyreğinde de Türkiye oldu. Türkiye'ye de bu yakışır. Biz şov yapmıyoruz, hizmet yapıyoruz. Biz boş konuşmuyoruz, boş vaatlerde bulunmuyoruz.

16 yıllık başarı öykümüzü, gelecek on yıllar için teminat olarak gösteriyoruz. Söylüyorlar söylüyorlar arkada bir şey yok. Kardeşim millet sana niye inansın. Biz ne diyoruz? Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır, senedidir. AK Parti Allah'a şükür bu millete verdiği bütün sözleri tuttu. Çünkü AK Parti sizin gösterdiğiniz istikamette çalışıyor. Bütün bu başarıları sizinle birlikte gerçekleştirdik."

Türkiye'nin tarihi bir değişime gittiği bu günlerde Çankırı'nın yine kendileriyle birlikte olacağına inandığını vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra hızını arttıracağını ve büyük hedeflere daha emin adımlarla gideceğini belirtti.

Yıldırım, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye'de istikrar ve güvenin kalıcı hale geleceğini, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, üretimde, ticarette çok daha büyük mesafeler katedileceğini, Türkiye'yi 100. yıl hedeflerine büyük bir başarıyla taşıyacaklarını dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, "Yıkım ekibi gibi gelip 'Her şeyi yıkacağım, durduracağım.' diyenlere siz kulak asmayın. Bizim derdimiz halkımızın geleceğidir, Türkiye'nin geleceğidir. Bunun için durmak yok yola devam. Vakit, Türkiye vakti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA