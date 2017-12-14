Başbakan Yıldırım: Ülkeler iflas bayrağı çekerken Türkiye büyümeye devam etti

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Türkiye genç ve dinamik nüfusa sahip. Genç nüfusumuza yeni iş imkanları hazırlamamız lazım. İstihdam seferberliği başlatıldığından itibaren son 1 yılda 1,5 milyon vatandaşımıza iş bulduk, imkan sağladık. Teşvik ve tedbirleri hayata geçirdik. Toplumsal dayanışma ortaya çıktı. Asgari ücretten borçların ertelenmesine kadar reform niteliğinde birçok kararı hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, İstihdam Şurası Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/aev68gL2S7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Aralık 2017

"Kötü, karamsar senaryolar yazanların elinde kaldı"

"1,5 milyon istihdam demek 1,5 milyon ailenin mutluluğu demektir." diyen Yıldırım, "Kadın, genç engelli istihdamını artıran firmalarada şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz çok zor dönemlerden geçerek bugünlere ulaştı. Bunu en iyi iş camiası biliyor. Yatırımın, üretimin, ihracatın, istihdamın ne kadar büyük engeller vardı. 2017 kazanımlarla dolu bir yıl oldu. Kötü, karamsar senaryolar yazanların elinde kaldı. " şeklinde konuştu.

"Çin'i de Hindistan'ı da geride bırakarak, Türkiye listenin başına yerleşti"

Başbakan Yıldırım, "Geçen 15 yıl içerisinde milli gelir 3 kat artış sağladı. İşte iktidarlarımızın farkı. 15 yılda Türkiye'yi üçe katladık. İstikrar ve güvenle. İhracatımız 36 milyar dolardan 4 kat artışla 155 milyar doların üzerine çıktı. Bu sene ihracatta bütün dönemlerin üzerinde bir rakama ulaşırsak şaşırmayın. Bunları 15 yılda başarabilen başka ülke var mı? Yok. 2008'den beri dünyada kriz var." dedi.

Küresel kriz hala devam etmesine rağmen Türkiye'nin büyük başarılara imza attığını belirten Başbakan,"Bu başarıları herşey süt liman olarakda sağlamadık. Ortalık güllük gülistanlık değildi. Bu başarılara dünya krizlerle boğuşurken ulaştık. Ülkeler iflas bayrağı çekerken Türkiye büyümeye, gelişmeye devam etti. Türkiye dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam etti." diye konuştu.

"Yarınımız bugünden de güzel olacak"

"Bölgemizde hala devam eden iç savaşlara, kaoslara rağmen bu başarıları ortaya koyduk. Yılın üçüncü çeyreğinin büyüme rakamları açıklandı. Büyüme yüzde 11,1. Bu dünyada bir rekor. Çin'i de Hindistan'ıda geride bırakarak Türkiye listenin başına yerleşti. İhracattada rekora gidiyoruz. 15 yılda hiçbir zaman kısa vadeli hesaplar yapmadık, küçük düşmedik. " sözlerini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bizim gündemimizde yeni kavga alanları meydana getirmek değil ülkemize zaman kaybettiren hususları süratlice çözmek var. Emek üreten iş üreten herkes başımızın tacıdır. Bizim işimiz engelleri ortadan kaldırmaktır. 2017'nin başında felaket senaryoları devriye alınmıştı. Şimdi 2018'e girerken benzer oyun tekrar edilmeye çalışılıyor. Yarınımız bugünden de güzel olacak. Türkiye sürekli büyüyen bir ülke. Bir yandan istihdama katılım, artış Türkiye'nin ne kadar dinamik, üreten bir ülke olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İlave istihdam için her türlü seferberliği yapmamız gerekiyor."

Kaynak: TRT Haber