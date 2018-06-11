Başbakan Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki heyet ile görüştü.

Dolmabahçe Ofis'teki kabul, basına kapalı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

"Bütün mesele büyümenin sürdürülebilir olması"

Bilecik görüşme sonrası konuştu, büyüme rakamlarının ümit verici olduğunu söyledi.

"Dünya zor bir süreçten geçiyor. Önemli gelişmeler var. Büyüme yüzdesi 7.4. Bunlar iş dünyasını ümitlendiren noktalar. Pozitif bakmayı gerektiren noktalar. Büyümenin herhangi rakamsal olarak gerçekçi olmaması söz konusu değil. Geçen sene yüzde 7nini üzerini gördük bütün mesele büyümenin sürdürülebilir olması."

Kaynak: AA, TRT Haber