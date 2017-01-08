Başbakan Yıldırım, Türkmen siyasetçilerle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat'taki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı çerçevesinde bir araya geldiği Türkmen siyasetçilerle Irak sorunu hakkında konuşarak, ırkçı ayrımlardan uzak bir şekilde Irak'ta tüm yara alan Türkmenlerin yanında olduklarını bildirdi.

'Türkmenler Irak'la aramızdaki kardeşlik köprüsüdür'

Yıldırım, Türkmenlerin, dost ve kardeş Irak'ın ayrılmaz ve asli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Türkmenler hem öz kardeşimiz, hem de Irak'la aramızdaki kardeşlik bağıdır." dedi.

Irak'ın içinden geçtiği zor dönemde en büyük sıkıntıyı çekenlerin başında Türkmenlerin geldiğini belirten Yıldırım, mezhep ve bölge ayırt etmeksizin bütün Türkmenlerin yardımına koştuklarını, aralarında Türkmenlerin de bulunduğu 300 bin Iraklıyı Türkiye'de ağırladıklarını ifade etti. Yıldırım, Irak içinde yerlerinden olanlar için kamplar inşa ettiklerini, sayısız yardım konvoyu gönderdiklerini, bundan sonra da başta Irak Türkmenleri olmak üzere, bütün Iraklılara yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkmenler arasındaki birliğin muhafaza edilmesine en çok bu dönemde ihtiyaç duyulduğuna değinen Yıldırım, Türkmenlerin kendi aralarında ve Türkiye ile kavga çıkartmaya çalışanlara göz açtırmayacağından emin olduğunu belirtti.

Başbakan Yıldırım, Irak'ın terörle mücadelesine, toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı çerçevesinde katkı sağladıklarına işaret ederek, "DEAŞ belası"ndan kurtarıldıktan sonra Türkmen beldeleri dahil olmak üzere, zarara uğrayan Irak yerleşim birimlerinin yeniden inşası için gerekli her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Toplantıda söz alan Türkmen siyasetçiler, Başbakan Yıldırım'ın Irak'ı ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkmen siyasetçiler kabulde, Yıldırım'ın ifadelerine tamamen katıldıklarını, Türkmenler ve Türkiye arasındaki sarsılmaz bağın, Irak-Türkiye ilişkileri için de büyük bir değer olduğunu bildirdi.

Yıldırım, Irak'taki dini liderleri kabul etti

Başbakan Yıldırım, daha sonra Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı çerçevesinde, Başbakanlık Misafirhanesinde, Irak Sünni Vakfı Başkanı Abdüllatif el-Humeyim, Şii lider Ayetullah Ali Sistani'nin Temsilcisi ve Şii Vakfı Başkanı Seyid Muhanned Cemalettin ve dünyadaki bütün Keldanilerin Patriği Mar Louis Raphael I. Sako'yu ile görüştü.

Yıldırım, kabulde, bir dinler ve kültürler mozaiği olan Irak'ın Sünni, Şii, Hristiyan, Asuri, Keldani, Yezidi, Arap, Türkmen, bütün renklerine sevgi ve saygı beslediklerini dile getirdi.

Tarih boyunca din, mezhep, etnik ayrım yapmadan bütün mazlumlara kucak açan Türkiye'nin, Irak'a da her zaman destek olduğunu, nitekim terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Iraklılar arasında Şii, Sünni ve Keldanilerin de bulunduğunu belirten Yıldırım, bundan sonra da Irak'a destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Irak'ta tüm inanç mensuplarının barış içinde bir arada yaşamalarını arzu ettiklerine dikkati çeken Yıldırım, DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin, bu bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını bildirdi.

Bölge hakkında karamsar senaryolar üretildiğine işaret eden Yıldırım, halbuki mezhepçilik ve aşırıcılık tuzağına düşülmeden el ele verildiğinde, aşılamayacak bir sorunun kalmayacağını kaydetti.

Kabulde söz alan dini liderler de Başbakan Yıldırım'ın ifadelerinden memnuniyet duyduklarını, bu görüşlere aynen iştirak ettiklerini belirtti. Dini liderler, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden muzdarip Irak vatandaşlarına verdiği destek için şükran duyduklarını ifade etti.

Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi ile görüştü

Yıldırım Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile bir araya geldi. Dün Başbakanlık Misafirhanesinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındı.