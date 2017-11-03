  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Başbakan Yıldırım: Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz

Başbakan Yıldırım, ''FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG... Adları ne olursa olsun hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz'' dedi.

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Başbakan Yıldırım: Türkiyeyi teröre teslim etmeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da halka hitap etti.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün Erzincan'a yine müjdelerle, yine yeni yatırımlarla beraber geldik. Yalnız gelmedik. Yiğit hemşehrilermiz, Erzincanlılar burada. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

"Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Şehitlerimiz var, yakınlarının başı sağ olsun. FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C, PYD adları ne olursa olsun hepsinin hesabını soracağız. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz. Bu bayrak inmez , bu ezan dinmez, Türkiye bölünmez, bu millet yenilmez."

Etiketler: erzincan, binali yıldırım
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