Başbakan Yıldırım: Türkiye'yi hedef alanlar kaybetmeye mahkumdur

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Düzce Anıt Park Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, alanda toplanan kalabalığın coşkusuna dikkati çekti.

Düzce'nin verdiği görünümüyle "Seçimlere hazırım." dediğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Düzce, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 71'den fazla 'evet' dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini onayladı. Cumhurbaşkanını, milletin adamını, Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzde 74'le seçilen ilk cumhurbaşkanı yaptı. 24 Haziran'da Düzce plakasını bulacak mı, 81 diyecek mi? Maşallah. Düzce'ye de size de bu yakışır değerli hemşehrilerim. Milletin adamını yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Milletvekili seçimlerinde 3'te 3 deyip Fahri Çakır'ı, Ayşe Keşir'i, Doktor Numan Çabuk'u Meclis'e çabukça gönderecek miyiz? 2023 kadrolarını seçmeye hazır mısınız?"

Binali Yıldırım, "Bugünlerde finans operasyonlarıyla Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'yi hedef alanlar, siyaset mühendisliği yapanlar kaybetmeye mahkumdur." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Belini kırdığımız terör, bir daha nefes alamayacak. Milletimizin huzuruna, barışına, güvenliğine zarar verenlere göz açtırmayacağız.https://t.co/dotnMe9FVh pic.twitter.com/VwRUJx7oMP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Haziran 2018

'Belini kırdığımız terör, bir daha nefes alamayacak'

Başbakan Yıldırım, "Belini kırdığımız terör, bir daha nefes alamayacak. İşimiz; terör ülke topraklarından, komşu ülkelerin topraklarından tamamen yok oluncaya kadar bu operasyonları sürdürmek. Milletimizin huzuruna, barışına, güvenliğine zarar verenlere göz açtırmayacağız." diye konuştu.

'24 Haziran'da yeni bir döneme başlıyoruz'

Başbakan Yıldırım, "(Cumhurbaşkanı adayları) Diğer adaylar var ya bunlar ağız birliği yapmış, dertleri ne? Ağız birliği yapmışlar; 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceklermiş...' Sizin gücünüz milletin adamına yeter mi?" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "24 Haziran'da yeni bir döneme başlıyoruz. Meclis ve hükümet. Meclis yasa çıkaracak, hükümet de ülkeyi yönetecek." dedi.

Kaynak: AA