Başbakan Yıldırım: Türkiye’ye yan gözle bakana hak ettiği cezayı veririz

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Aydın’da düzenlenen mitinginde halka seslendi.

Yıldırım konuşmasında, Adnan Menderes ve onun yakın arkadaşlarını rahmet ve şükranla andı.

Aydın'ın insanının yiğit, mert, sözünün eri olduğunu, düşman İzmir'den Anadolu'ya doğru yürürken karşısına Aydın'ın efelerinin dağ gibi dikildiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Aydınlı kardeşlerim Türkiye'ye karşı bir olan, birleşen şer odaklarına karşı 24 Haziran pazar günü dağ gibi dikilemeye var mısınız? 15 Temmuz'da destan yazdınız. Her biriniz bir kahraman oldunuz, Fetöcü alçaklara dünyayı dar ettiniz. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Darbecilere hak ettiği cezayı verdiniz. 15 Temmuz destanını yazan Aydın, 24 Haziran'da yeni bir destan yazacak mı? Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı seçecek mi? Tek parti zulmüne karşı Aydın'dan yükselen demokrasi bayrağını 2023'e taşıyacak mısınız?" ifadesini kullandı.

"Herkese hizmet ettik"

Türkiye'nin 16 yıldır büyüdüğünü vurgulayan Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin milletin desteğiyle dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlerle döndürdüğüne işaret etti.

Başbakan Yıldırım, düne kadar Türkiye'de siyasetçilerin "başarılamaz" dedikleri her şeyi başardıklarını vurguladı.

Bolu Tüneli'ni 30 yılda bitiremeyen eski Türkiye'den 388 kilometre uzunluğa sahip 260 tünel yapan Türkiye'ye gelindiğini hatırlatan Yıldırım, "80 yıl boyunca 3 bin kilometre bölünmüş yol yapan hükümetlere karşılık 14 yılda 20 bin kilometre yol yapan Türkiye'ye geldik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, hayatları birleştirdik. Doğu demeden batı demeden, kuzey-güney demeden, ayrı gayrı yapmadan herkese hizmet ettik. Türkiye'nin her iline üniversite kurduk. 131 yeni üniversite açtık. 81 ilimize bin 245 hastane, 284 bin yeni derslik yaptık. 585 bin yeni öğretmeni göreve başlattık." diye konuştu.

“Türkiye'ye 29 yeni havaalanı yaptık”

IMF'ye borcu bitirdiklerini bildiren Yıldırım, ekonomide Türkiye'yi 3 kat büyüttükleri hatırlattı.

1 milyon taşeron işçiyi kadroya aldıklarını belirten Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Esnafımızı, çiftçimizi her zaman destekledik. Sanayicimizin hep yanından olduk. İşçimizin alın terini, memurumuzun hakkını kimseye yedirmedik. Emekliler bizim baş tacımızdır. Bundan sonra her bayram öncesi emekli ikramiyenizi almaya devam edeceksiniz. Türkiye'ye 29 yeni havaalanı yaptık. Aydın Çıldır Havaalanı'nı da faaliyete geçireceğiz. Dünyanın en büyük havalimanı şu anda Türkiye'de yapılıyor. Dün Cumhurbaşkanımız bu havalimanına iniş yaptı. İlk uçak inişini gerçekleştirdi. Bir zamanlar Sabiha Gökçen Havalimanı için de biliyorsunuz muhalefet 'bu havalanını niye yaptınız?' diyordu. Şimdi Sabiha Gökçen'e pistler yetişmiyor. İkinci pist de yapıyoruz."

"Milletin yoluna baş koyduk"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Aydın'a geldiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Muharrem İnce buraya (Aydın) geldi konuştu değil mi? Adnan Menderes'in köyünü de ziyaret etti, değil mi? 27 Mayıs'tan hiç bahsetti mi? Edemez, çünkü Adnan Menderes'i ipe götüren onun zihniyetidir, CHP zihniyetidir.

Osmangazi Köprüsünü yaptık. İstanbul'da İzmir'e 3 saatte gelinsin diye. İnce buna da karşı çıkıyor ama köprü bitince Yalova'dan İstanbul'a köprüden geçmeyi de ihmal etmiyor. Çünkü bu köprüyü kullanmazsa 3 saatte İstanbul'a gidecek. Şimdi 40 dakikada gidiyor. İşte medeniyet, hizmet bu. Ne mutlu bize ki siyasi rakiplerimizin kullanmaktan geri kalmadığı eserleri milletimizin hizmetine sunuyoruz. Çünkü bizim işimiz taş üstüne koymak. Onlar konuşur.

Biz milletin yoluna baş koyduk, onlar milletin yoluna taş koydular. Milletimize duyduğumuz sevdayı Aydın iyi bilir. Milletimize kastedenlere öfkemizi de bilirsiniz. Birileri ülkemizin sınırlarında aklı sıra kirli oyunlar peşinde.

Biz buna müsade eder miyiz? Dün DEAŞ'ın, YPG'nin, PYD'nin, PKK'nın başını ezdik mi? İnlerine girdik mi? El Bab, Cerablus, Afrin'de bizim ciddiyetimizi anladılar mı? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekatı ile tarihe yeni zaferler yazdık mı? Bundan sonra da ülkemize, Türkiye'ye yan gözle bakan herkese hak ettiği cezayı veririz."

“Bunların yaptığı hayal tüccarlığı hayal”

Yıldırım, AK Parti'nin, Türkiye'de kardeşliğin teminatı olduğunu vurguladı.

Gelişmiş demokrasilerde muhalefetin her zaman iktidardan daha fazla ve iyi proje, fikir üretmeye gayret gösterdiğini dile getiren Yıldırım, "Yoksa hiçbir vatandaş gidip de vizyonu, projesi ve planı olmayanlara destek vermez, ülkeyi emanet etmez. Bizim muhalefet evlere şenlik bunların yaptığı hayal tüccarlığı hayal." diye konuştu.

“Ne zamandan beri bu ülkede terörün destekçilerinin ayağına gidilir oldu”

Cumhurbaşkanı adaylarının meydanlarda boy gösterdiğini hatırlatan Yıldırım, "Aydın'dan soruyorum, hangisinin bu güzel memlekete kazandırdığı bir eseri var, hangisinin 81 milyonun yüzünü güldürecek projesi var." diye sordu.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu adaylardan hangisi açıkça FETÖ'ye, PKK'ya gönül rahatlığıyla karşı çıkıyor, terör örgütü diyor? Kardeşim niye çekiniyorsunuz, niye açıkça bu terör örgütlerine karşı çıkmıyorsunuz, elinizi kolunuzu bağlayan bir şey mi var? Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra koşa koşa Edirne'ye gitti.

Biz de zannettik ki Selimiye Camii'ne gidecek, oradan kampanya başlatacak. Edirne Fatihi Şükrü Paşa'ya Fatiha okuyacak ama bir de baktık ki cumhuriyeti kuran CHP'nin adayı koşa koşa terörün arkasında duran Selahattin Demirtaş ile kucaklaşmaya gitti.

O Selahattin Demirtaş ki Kobani olaylarında halkı isyana çağıran ve 53 masum vatandaşın katline sebep olan kişidir. O Selahattin Demirtaş ki 'Apo'nun heykelini Türkiye'de dikeceğim' diyen adamdır.

Atatürk'ün partisinin ne hale düştüğünü görüyorsunuz değil mi? Seçime 5 kala Atatürk'ün posterlerini sağa sola yapıştırıp Atatürk istismarcılığıyla bu ülkeye bir şey kazandıramazsınız. Ne zamandan beri bu ülkede terörün destekçilerinin ayağına gidilir oldu. Atatürk hayatta olsa sizlere hayat hakkı tanımazdı."

“Biz 4 tane parti ittifakı biliyoruz ama bunların gizli ortakları da var”

"Atatürk'ün partisini Kandil'e selam duran adamın ayağına götüren nedir soruyorum. Yoksa aranızda gizli bir ortaklık mı var? Biz 4 tane parti ittifakı biliyoruz ama bunların gizli ortakları da var. O da HDP'dir. HDP bu ittifakın, bu yıkım ittifakının gizli ortağıdır." diyen Yıldırım, ülkeyi sevmenin ancak ülkeye hizmet etmekle, hızlı tren, havaalanı, limanı yapmakla olabileceğini söyledi.

Muhalefetin Akkuyu Nükleer Santrali'nin durmasını, yerli araba, 3. havalimanı gibi projelere karşı çıktığını söyleyen Yıldırım, AK Parti'nin yapım, muhalefetin ise yıkım ekibi gibi çalıştığını dile getirdi.

Yıldırım, AK Parti'nin milletin yoluna baş, muhalefetin ise taş koyduğunu ifade ederek, "Biz Menderes'in evine güveniyoruz. 24 Haziran'da Aydın ince eleyip sık dokuyacak mısın, İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçecek misin?" diye konuştu.

Aydın'a yapılan hizmetler

Aydın'a müjdeler verdiklerini, kente 16 yılda 23 katrilyonluk hizmet, destek getirdiklerini ifade eden Yıldırım, derslik sayını artırdıklarını, Adnan Menderes Üniversitesini büyüttüklerini, 21 hastane yaptıklarını ve 11 sağlık tesisinin inşaatının da sürdüğünü anımsattı.

Yıldırım, Selçuk ile Ortaklar arasında hızlı tren projesi için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, iki yer arasında 35 dakika süren tren yolculuğunun 7 dakikaya ineceğini kaydetti.

Bu hatta 8,5 kilometrelik tünel olacağını bildiren Yıldırım, Ortaklar-Aydın hızlı tren projesi ve ikinci hat yapımının da devam ettiğini söyledi.

Yıldırım, Aydın'da 2003'te çiftçilere verilen desteğin 45 milyon liralık desteği 2017'de 470 milyon lira yükselttiklerini, il genelinde 11 baraj ve 6 gölet yaptıklarını, mevcut 7 organize sanayi bölgesine 5 tane daha ekleneceğini bildirdi.

“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır"

Bugün Amasya Tamimi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan Amasya'ya geldi. 12 Haziran'dan 22 Haziran'a kadar Amasya'da kaldı, Orada İstiklal Savaşı'nın planlarını, hazırlıklarını yaptı. Orada söylediği bir şey var Gazi Mustafa Kemal'in. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. İşte bugün de ihtiyacımız olan, milletin bu kararlılığıdır. 24 Haziran'da millet olarak, Aydın olarak şaha kalkmaya hazır mısınız, aydınlık bir gelecek için Aydın hazır mı, daha güçlü ekonomi için Aydın hazır mı istikrar için Aydın hazır mı, Türkiye'nin geleceği için Aydın hazır mı."

Kaynak: AA