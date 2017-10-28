Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin önünü kesmeyi asla başaramazlar

AK Parti Konya İl Başkanlığınca, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, sözlerine "Manevi iklimiyle yüzyıllardır gönüller şehri olan Konya'nın dört bir yanına, bütün vatandaşlarımıza buradan, bu muazzam salondan selamlar gönderiyorum." diyerek başladı.

İki ay önce 18 Ağustos'ta Konya'da olduklarını ve Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ve Kayacık Lojistik Merkezi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yıldırım, "Bugün Konya teşkilatı bir başka güzel, bir başka muazzam. Konya'nın ak kadroları birlik ve beraberlik içinde. Rabbim yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin." şeklinde konuştu.

"Alçaklara geçit vermedik"

Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Millet için sokağa inin.' dedi, 'Meydanlara inin.' dedi. 'Bayrağı indirtmeyin, ezanları dindirtmeyin.' dedi. 80 milyon vatandaşımız, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle o gece meydanlardaydık. Alçaklara gereken dersi verdiniz. Bayrağı indirtmediniz, ezanı dindirtmediniz. Allah sizden razı olsun. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, hükümetimizin kararlılığı ve milletimizin kahramanlığıyla o gece bir destan yazdık ve alçaklara geçit vermedik." ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin hesabını FETÖ denen alçak hainlerden soruyoruz"

Yıldırım, "İçiniz rahat olsun, bütün şehitlerimizin hesabını FETÖ denen alçak hainlerden soruyoruz, sormaya devam edeceğiz. Diğer terör örgütleriyle de amansız mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin önünü terör örgütleriyle, faiz lobileriyle, toplum mühendisleriyle, ekonomik kriz vesayet örgütlerinin baskılarıyla kesmeye çalışıyorlar. Asla başaramazlar. Konya, gür sesiyle, 'Kimseye, vesayete, kumpasa geçit yok' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin, Recep Tayyip Erdoğan ile yükseliş ve diriliş dönemine geçtiğine dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'nin, tüm dünya mazlumlarının umudu olduğunu söyledi. Yıldırım, "Asya'dan Afrika'ya, Ortadoğu coğrafyasından Balkanlara kadar ecdadın ayak izlerini takip eden bir AK Parti var. Bu bahsettiğimiz gönül coğrafyamızda daha güçlü bir ülke var. Daha güçlü bir Türkiye var. Mazlumlara el uzatıyoruz. Gönül köprülerini yeniden inşa ediyoruz. Türkiye, güçlenerek bölgesinde parlayan bir yıldız olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Yıldırım, "Bizim işimiz bahane üretmek değil, eser üretmek, eser yapmaktır. 2003 Türkiye'sinde 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. 15 yıl içinde bölünmüş yol miktarını 25 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece Konya'da 150 kilometreden bin kilometrenin üzerine çıkardık. Türkiye'nin rüyalarını gerçeğe dönüştürdük. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz." ifadelerini kullandı.

"Şu anda hızlı tren projelerimiz devam ediyor. İstanbul-Eskişehir, Konya-İstanbul ve şimdi Konya-Karaman. Önümüzdeki sene hızlı tren Konya'dan Karaman'a kadar devam edecek." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarınımız bugünden de daha güzel olacak. Geleceğimiz bugünden daha aydınlık olacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başardığımız bu işlere yenilerini ekleyerek emin adımlarla bu kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Türkiye'ye hizmetler, büyük eserler kazandırmaya devam edeceğiz. AK parti teşkilatları olarak kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün Türkiye'yi kucaklayacağız. Türkiye büyüyor, Türkiye büyüdükçe hedeflerimiz de büyüyor. Hedeflerimiz büyüdükçe kıskananlar da artıyor. Varsın artsınlar, biz kararlılıkla muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi taşımak için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz.

Daha çok vatandaşımıza iş, aş sağlayacağız. 2019'da Konya, AK Parti'ye verdiği rekor desteğin daha da üstüne çıkarak bir kez daha gönlümüzü fethedecek. Bu büyük başarının mimarı da yine siz olacaksınız, AK Parti teşkilatları olacak."

Kaynak: AA