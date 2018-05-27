Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin gücü sizin oyunlarınızı bozacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Balıkesir'de Atatürk Stadyumu'nda düzenlediği mitingde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün 27 Mayıs, sizlere birşey hatırlatıyor değil mi? Demokrasi şehidi Adnan Menderes ve arkadaşlarının bir darbe sonucu idam edildiği, demokrasinin utanç günü. Aynı utancı, aynı darbeyi 15 Temmuz'da milletin adamına Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'a yapmak istediler. 15 Temmuz'da Balıkesir, Balıkesirliler indi meydanlara darbecilere darbeyi vurdu.

27 Mayıs'ta idam edilen demokrasi şehitleri Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum.

Balıkesirliler yaparsa yine AK Parti yapar. Bu heyecanla bu inançla evet 24 Haziran'a hazırız diyorlar. Yüreğindeki coşku hiç eksilmesin Balıkesir'in gençleri, hanımları, beyefendileri. Balıkesir tarihin her döneminde ilgiyi hak eden bir şehirdir. Biz Balıkesir'i büyük ve güçlü Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olarak gördük. Bu kadim şehirde sizlerle beraber olmak bu ülkenin son başbakanı olarak sizlere hitap etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

AK Parti önce insan diye yola çıkan bir harekettir. Bu kutlu hareket 2002'de liderimiz Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızın önderliğinde yola çıktı. 16 yıl boyunca ülkemize birbirinden güzel hizmetleri kazandırdık. 16 yıl boyunca aynı zamanda da birçok engeli aşa aşa bu günlere geldik. Partimizi kapatmaya kalktılar, olmadı başaramadılar. Yargı darbesi yapmaya kalktılar, yine başaramadılar. Gezi olaylarını başlattılar, yine başaramadılar. En son 15 Temmuz'da darbe yapmaya milletin adamını öldürmeye kastettiler yine başaramadılar. Başaramayacaklar çünkü onun arkasında millet var. 81 milyon vatan evladı var. Onun için başaramadılar başaramayacaklar.

"Türkiye'nin gücü sizin oyunlarınızı bozacaktır"

Şimdi de dövizle, dolarla geliyorlar. Ekonomiyi hedeflediler yine başaramayacaksınız. Türkiye'nin gücü sizin oyunlarınızı bozacaktır. Oyunlarınız etkisiz hale gelecektir. Bizim siyasetimizin özü, vatandaşımıza ve ülkemize hizmet etmektir. Bizim mücadelemiz her bir vatandaşımızın mutluluğunu refahını sağlamaktır. 24 Haziran zaferiyle Türkiye'nin ekonomisi üzerinde oynanan oyunları hep birlikte bozacağız.

"Darbe üreten sistemi bırakıp Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçiyoruz"

Bu davayı hep beraber sahiplendik. Liderimiz, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durduk. Bütün saldırıları birlikte aştık. Balıkesir hep bizle beraberdi. İnanıyorum ki Türkiye'nin tarihi bir değişime hazırlandığı bu dönemde yine Balıkesir'le birlikte kutlu yürüyüşümüze aynen devam edeceğiz.

Sürekli sorun üreten, darbe üreten parlamenter sistemi artık bir kenara bırakıp Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçiyoruz.

Yerli ve uluslararası yatırımlara çok daha büyük imkanlar sağlayacağız. İş dünyamızı, genç girişimcilerimizi, iş kadınlarımızı küresel ölçekte söz sahibi yapacağız. Kadınlarımızın iş hayatına katılım oranını yüzde 40'lara çıkaracağız.

Kaynak: TRT Haber