Başbakan Yıldırım: Türkiye yeni hedeflere istikrar ve güvenle ilerleyecek

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Karabağlar ilçesinde çocuklarının bağışıyla yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulunda kullandı.

Okul bahçesindeki vatandaşların alkışlarıyla karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Burada oy kullanmak için gelen Leyla ve İbrahim Bütün çiftinin 45 günlük bebeği Leyla'yı kucağına alarak seven Yıldırım, daha sonra oyunu kullanacağı 2354 nolu sandığın bulunduğu sınıfa geçti.

Sandık görevlilerine başarı dileyen Yıldırım, "Vatana millete hayırlı uğurlu olsun" diyerek oyunu kullandı.

Okulda görevli olan ve dün babası Rüştü Çakır’ı kaybeden sandık görevlisi Aydan Kazançlı’nın yanına giderek başsağlığında da bulunan Yıldırım, daha sonra okul bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yaptığını belirten Yıldırım, bu seçimlerde hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerinin aynı anda seçileceğini anımsattı.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de sandık başında. https://t.co/339zoFXW7v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Haziran 2018

"Yeni sistemle yeni hedeflere yeni ufuklara"

Yıldırım, "Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyorlar." diye konuştu.

Okulun 22 Nisan'da açılışını yaptığını, şimdi de burada oy kullanmanın nasip olduğuna işaret eden Yıldırım, "Seçim İzmir’imize, ülkemize tekrar hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım: Oyumuzu kullandık, vatandaşlık görevimizi yaptık. Memleketimiz için milletimiz için hayırlı olsun. Seçimlerin huzur, barış, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. #Seçim2018 pic.twitter.com/fHKUC90pC1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Haziran 2018

Libya'da kaçırılan Türk işçiler

Gazetecilerin Libya'da kaçırılan Türk işçilere yönelik sorusunu da yanıtlayan Yıldırım, 233 gün önce aralarında İzmirli olan bir mühendisin de bulunduğu ENKA şirketine ait 3 mühendisin kaçırıldığını anımsattı.

Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yoğun, titiz, zahmetli bir çalışma neticesinde kurtarıldılar ve bu sabaha karşı ülkemize geldiler, ailelerine kavuştular. Mutlu son gerçekleşti. Ben bu süre içerisinde ENKA firmasına, Dışişleri Bakanımıza, Libya Başbakanına ve bütün yetkililere bizlerle yaptıkları bu yakın iş birliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Mühendislerimizin sağ salim kurtulmuş olması hem aileleri açısından hem de ülkemiz açısından çok güzel bir başarı olmuştur. Tekrar geçmiş olsun diliyorum, ailelerini tebrik ediyorum."

Başbakan Yıldırım, Ankara'ya giderek seçim sonuçlarını sandıklar açılmaya başladıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte takip edeceklerini belirterek, "İnşallah hayırlısı olur." dedi.

Bir basın mensubunun "son başbakansınız görevi devredemeyeceksiniz duygularınızı alabilir miyiz" sorusuna Yıldırım, "Koltuk elimizde kaldı, müzayedeye çıkaracağım artık." esprisiyle karşılık verdi.

Yıldırım, daha sonra evine davet eden Abdullah Çakmak'a ziyarette bulundu.

Kaynak: AA