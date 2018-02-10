Başbakan Yıldırım: Türkiye ekonomisi böylesi operasyonlardan etkilenmez

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Konuşmasında Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Başbakan Yıdlırım, Irak'ta Fırat Kalkanı'nda ve şimdi de Afrin'de teröre karşı teröristlerin yok edilmesi için bu operasyonların sürdürülmesindeki kararlılığı belirterek, harekatların ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceğini söyleyenlere seslendi:

"Suriye'de yürüttüğümüz operasyon, ekonomiyi olumsuz etkileyecek dediler. Türkiye ekonomisi böylesi operasyonlardan etkilenmez, Türkiye 35 yıldan beri buna benzer operasyonları yapıyor."

Yıldırım, bu ülkenin birliğine, beraberliğine, huzuruna, kardeşliğine zarar vermek isteyen kim olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar uzakta olursa olsun bu milletin gereken cevabı vereceğine de vurgu yaptı.

Türkiye'nin üzerindeki kirli planların bozulacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, terör örgütlerinden en fazla zararı gören ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

Yıldırım, kimsenin toprağında gözü olmayan Türkiye'nin, topraklarına yönelen silahları, terör faaliyetlerini sona erdirmek, Kilis'e, Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a atılan o roketleri, füzeleri uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak tamamen ortadan kaldırmak için bu mücadeleyi gerçekleştirdiğini ve ülkenin ve milletin güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceğini belirtti.

Suriye'de terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verildiğini aktaran Yıldırım, "Meğer bu terör örgütlerinin ne kadar da sevenleri varmış. Aman, bir girdik her taraftan ses geliyor. Ama biz orada sadece terör örgütleriyle mücadele etmiyoruz, terör örgütlerinin arkasına saklanan emperyal güçlere karşı da mücadele ediyoruz. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız gibi." dedi.

Manisa'nın kurtuluş mücadelesinde sapa sağlam durduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, Manisa'da 17 şehzade yetiştiğini, bazılarının Osmanlı tahtına geçtiğini ve Osmanlı İmparatorluğunun kaderinde, yönetiminde söz sahibi olduğunu kaydederek bu toprakların Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'ı çıkardığını, Manisa'nın tarihe damga vurduğunu söyledi.