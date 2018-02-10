Başbakan Yıldırım: Türkiye ekonomisi böylesi operasyonlardan etkilenmez

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Konuşmasında Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Başbakan Yıdlırım, Irak'ta Fırat Kalkanı'nda ve şimdi de Afrin'de teröre karşı teröristlerin yok edilmesi için bu operasyonların sürdürülmesindeki kararlılığı belirterek, harekatların ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceğini söyleyenlere seslendi:
"Suriye'de yürüttüğümüz operasyon, ekonomiyi olumsuz etkileyecek dediler. Türkiye ekonomisi böylesi operasyonlardan etkilenmez, Türkiye 35 yıldan beri buna benzer operasyonları yapıyor."
Yıldırım, bu ülkenin birliğine, beraberliğine, huzuruna, kardeşliğine zarar vermek isteyen kim olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar uzakta olursa olsun bu milletin gereken cevabı vereceğine de vurgu yaptı.
Türkiye'nin üzerindeki kirli planların bozulacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, terör örgütlerinden en fazla zararı gören ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.
Yıldırım, kimsenin toprağında gözü olmayan Türkiye'nin, topraklarına yönelen silahları, terör faaliyetlerini sona erdirmek, Kilis'e, Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a atılan o roketleri, füzeleri uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak tamamen ortadan kaldırmak için bu mücadeleyi gerçekleştirdiğini ve ülkenin ve milletin güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceğini belirtti.
Suriye'de terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verildiğini aktaran Yıldırım, "Meğer bu terör örgütlerinin ne kadar da sevenleri varmış. Aman, bir girdik her taraftan ses geliyor. Ama biz orada sadece terör örgütleriyle mücadele etmiyoruz, terör örgütlerinin arkasına saklanan emperyal güçlere karşı da mücadele ediyoruz. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız gibi." dedi.
Manisa'nın kurtuluş mücadelesinde sapa sağlam durduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, Manisa'da 17 şehzade yetiştiğini, bazılarının Osmanlı tahtına geçtiğini ve Osmanlı İmparatorluğunun kaderinde, yönetiminde söz sahibi olduğunu kaydederek bu toprakların Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'ı çıkardığını, Manisa'nın tarihe damga vurduğunu söyledi.
"Hiçbir sorun Türkiye'nin kaderi değil"
Yıldırım, konuşmasında, iktidara geldiklerinde Türkiye'nin hiçbir sorununun kaderi olmadığını söylediklerini belirtti.
2002'den bu yana da sorunları çözmek için canla başla çalıştıklarını anlatan Yıldırım, "Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları torunlara havale etmedik, üstüne üstüne gittik, bugünlere geldik. Bugün Türkiye 3 kat büyüdüyse, sorunların üzerine giden ve sorunları torunlara bırakmayan bir iktidar olduğu içindir ve memleket sevdalısı, millet sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan olduğu içindir." dedi.
Yıldırım, iktidarları döneminde devletle milletin arasındaki mesafeyi kapattıklarını, devletle milleti barıştırdıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan her vatandaşın başlarının üzerinde yeri olduğunu aktardı.
"Bütün iller ihracat yapar hale geldi"
2002'de Türkiye'de 12 ilin ihracat yapabildiğini, şimdi Türkiye'nin bütün illerinin ihracat yapar hale geldiğini vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin 15 yıl içinde ihracatta ve ekonomide önemli bir aşama kaydettiğini söyledi.
Yıldırım, memura, emekliye, işçiye daima enflasyon üzerinde haklar verdiklerini dile getirerek "Türkiye, AK Parti iktidarı ile birlikte küresel ekonomide söz sahibi olan ülkeler arasına girdi. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında yer alan Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yer alması için emin adımlarla 2023'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.
Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak için uğraştıklarını vurgulayan Yıldırım, yenilenebilir enerji kaynağının yüzde 35 seviyesine yükseldiğini, Türkiye'nin yakın bir gelecekte enerji ticaretinin merkezi haline geleceğini bildirdi.
Yıldırım, Ekonomi Güven Endeksinin 2018 Ocak ayında Aralık ayına göre 10 puan artarak 95'ten 105'e yükseldiğine işaret etti.
15 Temmuz hain darbe girişimden sonra Türk ekonomisini çökertmek için kimi odakların saldırıya geçtiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Ekonomimiz öyle sağlam temellere oturuyor ki bu ve buna benzer girişimler emellerine ulaşamadı. 'Suriye'de yürüttüğümüz operasyon, ekonomiyi olumsuz etkileyecek' dediler. Türkiye ekonomisi böylesi operasyonlardan etkilenmez, Türkiye 35 yıldan beri buna benzer operasyonları yapıyor. Irak'ta, Fırat Kalkanı'nda ve şimdi de Afrin'de teröre karşı teröristlerin yok edilmesi için bu operasyonlarımızı sürdürmeye kararlıyız. Elde ettiğimiz büyük başarı, büyümedeki istikrarlı artış, ihracattaki artış Türkiye'yi bütün yatırımcılar için stratejik bir ülke haline getirdi. Türkiye, 2018 yılında bütün sektörleriyle büyümeye, gelişmeye devam edecek gençler. '2 günü birbirine eşit olan ziyandadır' ilkesinden hareketle vatandaşlarımıza daha güzel hizmet vermenin yollarını arıyoruz."
Başbakan Yıldırım, partililerin "Başbakan bizi Afrin'e götür." tezahüratları üzerine, "Türkiye'ye kafa tutanlar bu sese kulak versin, 81 milyon bu ay yıldızlı bayrak için, bağımsızlık için bu ülke için her biri bir Mehmetçik'tir, her biri Nene Hatun'dur." dedi.
Manisa-İzmir arası 15 dakikaya düşecek
Yıldırım, AK Parti Manisa 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Manisa Atatürk Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Parti otobüsü üzerinde kısa bir konuşma yapan Yıldırım, Manisa ile İzmir arasındaki Sabuncubeli Geçidi'nde devam eden tünel projesini hatırlatarak, "Bu temmuz ayında da inşallah Sabuncubeli'ni delip geçiyoruz, İzmir'le Manisa'yı birleştiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Manisa'dan İzmir 15 dakika." dedi.
Kaynak: TRT Haber, AA