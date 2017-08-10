  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Başbakan Yıldırım, Türk-İş Başkanlar Kurulunu kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanlar Kurulu üyelerini kabul etti.

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Başbakan Yıldırım, Türk-İş Başkanlar Kurulunu kabul etti

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve başkanlar kurulu üyeleri, çalışma hayatına ilişkin gündemdeki konuları ve talepleri Yıldırım'a iletti.

Yaklaşık 45 dakika süren kabulde, Atalay ve sendika başkanları, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesinin sonuçlanması dolayısıyla Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti.

Yıldırım, 3 Temmuz'da Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza töreninde, kamu işçilerinin 2017-2018 yıllarını kapsayan zam oranlarını açıklamıştı.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
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