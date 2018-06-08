Başbakan Yıldırım: Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde YPG'nin Menbiç'ten çıkmasının sorunu çözmediğini belirterek, Fırat'ın doğusundan Kuzey Irak'a ve Sincar'a kadar bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü ABD'de gerçekleştirdiği görüşmede Menbiç'ten PYD-YPG unsurlarının çıkmasını da içeren yol haritası üzerinde mutabakat sağladı.

"Defalarca söz verildi ama gerçekleşmedi"

Reuters'a konuşan Yıldırım, ABD ile Menbiç konusunda varılan mutabakatla üç aylık bir takvim öngörüldüğünü belirterek, "Daha önce Obama döneminde Menbiç ile ilgili anlaşma olmuştu. Buradan YPG'liler çıkarılacaktı. Defalarca söz verildi ancak gerçekleşmedi. Bu mutabakat sağlanmış olmasına rağmen biz yine ihtiyatlı davranmak mecburiyetindeyiz. Uygulamayı iyice takip etmemiz gerekiyor" dedi.

"Ümit ediyorum bu yol haritası kazasız-belasız işler" diyen Yıldırım, YPG'nin Menbiç'ten çıkmasının sorunu çözmediğinin altını çizdi.

"Bizim için kabul edilebilir bir şey değil"

"Oradan (Menbiç) çıkardık; Fırat'ın doğusuna gönderdik; orada yine silahlar ellerinde, yine Türkiye'ye karşı hasmane tutumları devam ediyor. Bu bizim için kabul edilebilir bir şey değil" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"ABD niye bunlara destek veriyor? Ya mecburiyetten, DEAŞ ile mücadele için ABD kendi silahlı güçlerini kullanmak istemiyor. İç kamuoyunun tepkisi nedeniyle belki orada o bölgenin unsurlarını tercih ediyor. Şu anda DEAŞ ile mücadele bittiğine göre artık PYD'nin YPG'nin silahlı unsurlar olarak Amerika tarafından tutulmasının gerekçesi kalmadı. O bakımdan doğru olan süratle daha önce söz verildiği gibi YPG'nin elindeki silahların toplanması, bu kurdukları sözde DEAŞ ile mücadele kuvvetlerinin lağvedilmesi ve o bölgede Fırat'ın doğusundan Kuzey Irak'a, Sincar'a kadar terör unsurlarından temizlenmesi. Bizim beklentimiz bu. Amerika bizim müttefikimiz, bize verilen söz de bu."

"YPG'ye verilen silahlar PKK'ya geçiyor"

Yıldırım, bugünlerde Kuzey Irak'tan Türkiye'ye yönelik saldırılar olduğunu belirterek, "Ellerinde gelişmiş silahlar var, ihtimal ki bu silahlar YPG'ye verilen silahlar. Oradan PKK'ya geçiyor; PKK da bizim topraklarımızda uzaktan terör faaliyeti sürdürüyor" dedi.

Son günlerde dile getirilen ve PKK'nın üslendiği Irak'taki Kandil'e operasyon ihtimalini seçim ile ilişkilendirmenin fevkalade yanlış olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türkiye'nin terör ile mücadelesinin bir takvime sıkıştırılması diye bir şey söz konusu olmaz" dedi.

"Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde"

Yıldırım, Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde güvenlik tehditleri kontrol altına alındıysa aynı şekilde Kuzey Irak bölgesinde de bu amaca yönelik olarak faaliyetlerin yürütüldüğünü vurguladı.

"Şu anda Kuzey Irak'ta 30 km derinliğe kadar bir alanı... Orada birliklerimiz konuşlandı. Oradan sızmaları, terör faaliyetlerini, engellemek için çalışıyorlar. Tabi eğer bu tacizler, pusular, uzaktan saldırılar devam ederse daha da aşağılara gideriz" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Burada hiçbir tereddüt göstermeyiz, ta ki bu unsurları etkisiz hale getirinceye kadar."

Yıldırım, Kandil'e operasyon dahil her opsiyonun masada olduğunu bildirdi.

"Irak'ta bulunmamız keyfiyet değil mecburiyet"

Türkiye'nin özellikle Kuzey Irak'a yönelik operasyonlarına Irak'tan gelen tepkiler konusunda Yıldırım, "Irak'ın egemenlik haklarını ihlal söz konusu değil. Bizim Irak'ta bulunmamız keyfiyet değil mecburiyet" dedi.

Yıldırım, Kandil ve Sincar'da PKK'nın varlığı ortadayken Irak'ın "Sizin burada ne işiniz var, burası benim topraklarım" dememesi gerektiğini belirtti.

"Bizim yaptığımız tamamen uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun faaliyetler" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıcak takip faaliyetleri çerçevesinde amaç nerede terör varsa orada onu yok etmektir. ABD'nin Irak'ta, Suriye'de bulunması, birçok ülkede bulunması neyle izah ediliyor? O ülkelerin egemenlik hakları yok mu? Egemenlik hakkı ayrı şey, ülkelerin can ve mal güvenliğini, insanı ve topraklarını koruması ayrı bir şey. Her zaman biz Irak'ın toprak bütünlüğüne sahip çıktık. Hatırlayın, Barzani'nin referandum kararına en sert tepkiyi kim verdi? Türkiye. Irak merkezi hükümeti ile çok yakın bir çalışma yapıldı; o bakımdan bu konudaki hassasiyetimizde herhangi bir şey yok."

"Irak'a su vermeye devam edeceğiz"

Öte yandan Ilısu Barajı'nda su tutulmasının ardından Irak'a yeterince su verilmeyeceğine yönelik endişeler konusunda Yıldırım, "Komşumuz Irak'ın su konusunda sıkıntı yaşamasını istemeyiz; onların ihtiyacı olan suyu vermeye devam edeceğiz" dedi.

"ABD ile Türkiye'nin güven tesisi her iki ülkenin lehinedir"

Yıldırım, Menbiç konusunda ABD ile yol haritasında mutabakat sağlanmasını "iyi bir gelişme, olumlu bir adım" olarak tanımlarken, "Ümit ederim diğer sorunlarımız konusunda da bu müspet yaklaşım olur. Hem FETÖ meselesinde hem savunma sanayisi ve sistemleriyle ilgili görüş ayrılıklarında ortak bir noktayı yakalayabiliriz. Tekrar bir güven tesisi her iki ülkenin lehinedir" dedi.

Mutabakata göre Menbiç'te hiçbir PYD-YPG varlığının kalmayacağını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Oradaki yerel halka yönetim bırakılacak ama bu arada şu olabilir; Türkiye ve ABD orada geçici olarak güvenliği sağlamak için rol alabilir."

Kaynak: Reuters