Başbakan Yıldırım: Tünellerini, mevzilerini başlarına yıktık, hepsinin canına okuyacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı'ndaki temel atma töreninde konuştu. Yıldırım, törende Zeytin Dalı Harekatı'na da değindi.

Yıldırım, terörle amansız bir mücadele içinde olduklarını söyleyerek, "Terör örgütlerini bölgeden defetmek için daha önce Fırat Kalkanı Operasyonu yaptık. Şimdi orada huzur var, güvenlik var ve 130 bin Suriyeli oraya döndü, yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı. Zulüm göç sona erdi. Aynı şekilde Afrin'de de PKK/KCK/PYD/YPG DEAŞ bilimum terör örgütlerini yok etmek, sığınaklarını barınaklarını silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: [Zeytin Dalı Harekatı] Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz.https://t.co/IBpcFE4ew3 pic.twitter.com/1Ajkl0xHbq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Şubat 2018

12 günde 82 roket attılar

Başbakan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik"

"Hem yurt içinde hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar mücadeleye devam, durmak yok. Amacımız milletin huzurunu, güvenliğini sağlamak."

200 milyon cebimizde kalacak

2019 yılının sonunda Ankara-Niğde otoyolunun hizmete gireceği sözünü alan Yıldırım, "Bu yol bittiğinde Ankara'dan Niğde'ye gidiş yarı yarıya azalacak. Ankara- Niğde arası 4 saatten 2 saate düşecek. Bir yılda zaman kazanmaktan az yakıt yakmaktan dolayı da yaklaşık 200 milyon tasarruf var. Yollarda ömrümüz geçmeyecek, daha az benzin yakacak ve 200 milyon da cebimizde kalacak." diye konuştu.

332 kilometre uzunluğa ulaşıyor

Yıldırım yolun sadece Ankara-Niğde arasındaki mesafeyi kısaltmayacağını birçok şehire bağlantı noktaları ile bağlanacağını belirterek şunları söyledi:

"Bu yol güzergah üzerinde bulunan Kulu üzerinden Konya'ya, daha sonra Aksaraya, Kırşehir'e, Nevşehir'e de bağlantılarla birleştiriliyor. Bu şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız da bu yoldan istifade ediyor. Yolun ana uzunluğu 277 kilometre. 55 kilometre de bağlantıları tutuyor. Toplam 332 kilometre bir uzunluğa ulaşıyor. Yol üzerinde 5 viyadük, 28 köprü, 114 tane altgeçit, 386 tane menfez, 5 tane dinlenme tesisi, 2 tane bakım onarım şantiyesi yol üzerinde olacak. "

Başbakan Binali Yıldırım: Bu yol bittiğinde Ankara'dan Niğde'ye 2 saatte gidilecek. Sadece Ankara ve Niğde'ye hizmet etmiyor. Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir'e bağlantılarla uzanıyor. https://t.co/IBpcFE4ew3 pic.twitter.com/zyVzYsqv22 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Şubat 2018

Yıldırım, "Bölünmüş yollar yapıldıktan sonra komşu iller arasındaki ticaret yüzde 40 atmış, iller arasındaki ulaşım süresi bir buçuk saat azalmış, göçler durmuş, hatta bazı şehirlerde göçler tersine dönmüş. Kazalarda da yüzde 62 azalma olmuş." dedi.

Türkiye'nin ihtiyaçlarını biliyoruz ve çözüm geliştiriyoruz

Başbakan Yıldırım "Medeniyet inşa eden bir ecdadın evlatları olarak Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Türkiye için 15 yıldır gece gündüz demeden milletimizin mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz. Memleketimizin ihtiyaçlarını biliyoruz ve bu ihtiyaçları giderecek çözümleri de geliştiriyoruz. Bölgemizin ve dünyanın geleceğini de dikkate alarak iş yapıyoruz. Türkiye'nin son 16 yılda kazandığı başarıların arkasında bu gerçek var." diye konuştu.

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