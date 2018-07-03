Başbakan Yıldırım TRT'yi ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri için ilk olarak Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile biraraya geldi

Meclis Başkanı Kahraman ile vedalaşan Yıldırım, bu ziyaretin hemen sonrasında Yargıtay Başkanlığı'na geçti.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti.

Bir sonraki durağı Danıştay'dı

Orgeneral Akar, Yıldırım'ı kapıda karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Şeref defterini imzaladı. Askerler ile öğle yemeği yedi.

Bir sonraki adres Danıştay'dı. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile bir süre görüşen Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a da veda ziyareti gerçekleştirdi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren karşıladı

Başbakan, Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi'ni de ziyaret etti.

Sonraki durak TRT Genel Müdürlüğü oldu. Başbakan Yıldırım'ı TRT Genel Müdürü İbrahim Eren karşıladı.

Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında TRT'yi ziyaret ediyor. https://t.co/GyNHYhkqpe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Temmuz 2018

Yıldırım'ı görmek isteyenler yoğun bir kalabalık oluşturdu. Kendisini bekleyenlerle sohbet etti.

Başbakan Yıldırım TRT'ye özel açıklama yaptı, önemli mesajlar verdi:

"O gece TRT'yi hedef aldılar"

- Medya basın görsel yazılı medyamız şüphesiz siyasi hayatımız, toplumsal hayatımız için çok önemli. Medyanın ne anlama geldiğini 15 Temmuz darbe girişiminde bir kez daha gördük. O gece alçaklar TRT'yi de hedef aldılar.

"TRT medyada hep öncü olmuştur"

- Stüdyoyu ele geçirdiler kısa süreliğine. Alçak bildirilerini okumaya çalıştılar. Türkiye'de medyanın çeşitlenmiş olması hem sosyal medyadan hem geleneksel medyadan takip etmesi bunu başarısız hale getirmiştir. TRT ülkemizin görsel medyasında hep öncü olmuştur.

"Bu itibar kolay kazanılmıyor"

- TRT, Cumhuriyetle neredeyse yaşıt. Toplumun vicdanın Anadolu'nun sesi olarak çok güzel hizmetler yapmıştır. 14 kanal ve radyo ile çok güzel yayınlar yaptı. TRT World Türkiye'nin sesini bütün dünyaya duyuran vatandaşımıza güven veren bir yer. Dedem bir yerden haber duyduğu zaman TRT'ye bakalım birde derdi. Teyit için. Bu itibar kolay kazanılmıyor.

Başbakan Binali Yıldırım: TRT Cumhuriyet'le neredeyse yaşıt, itibarlı, ülkemizin görsel medyasında hep öncü olmuş, toplumun vicdanı, Anadolu'nun sesi olarak çok güzel hizmetler yapmıştır.https://t.co/WHmCHHgVhv pic.twitter.com/HkzzV5HkgE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Temmuz 2018

"Coşkulu karşılayanlara teşekkürler"

- Seçim sürecinde haksız ithamlara maruz kaldı. TRT hem vatandaşlarımızı günlük bilgi edinme ihtiyacını en yaygın ağıyla sağlıyor. TRT World başta olmak üzere dış kaynaklarıyla ülkemizin itibarını yükseltecek faaliyetlerini sürdürüyor. İbrahim beye çalışma arkadaşlarına ve bizi böylesine coşkulu karşılayanlara teşekkür ediyorum.

"Muhabirler peşimden gelsin"

Başbakan Yıldırım, son şakasını da TRT'nin Başbakanlık muhabirine yaptı.

"Sen de benim gibi işsiz mi kaldın yoksa? Başbakanlık muhabirleri peşimden gelsin. Ben nereye gidersem oraya gelin o zaman."

Böylelikle Yıldırım yeni dönemde de aktif rol alacağının sinyalini verdi. İbrahim Eren, Yıldırım'a TRT'nin geleneksel radyosunu hediye etti.

Kaynak: TRT Haber