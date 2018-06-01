Başbakan Yıldırım: TİKA, FETÖ'nün en nefret ettiği kuruluştur

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka hitap etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Vakit Elazığ vaktidir. Vakit Türkiye vaktidir diyoruz. 24 Haziran'a bugünü saymazsak 22 günümüz var. Türkiye'nin 100. yılının destanını yazmaya hazır mı Elazığ? Elazığ, yeni bir rekora imza atacak mı? Elazığ her zaman bizim yanımızda oldu. 2014'te Cumhurbaşkanı seçiminde Elazığ yüzde 70 dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. 16 Nisan Halk oylamasında yüzde 70 yetmez dediniz yüzde 72'ye çıkardınız. Yine "Evet" dediniz. Şimdi hedef yüzde 75'in üzeri tamam mı? İnşallah, AK Parti'nin 15 yıllık başarısının arkasında gerçek kahramanlar sizsiniz. Sizlere güveniyoruz. Erdemle, irade ile cesaretle yeni sistemin cumhurbaşkanı adayını Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecek miyiz? AK Parti'yi Mecliste de en yüksek milletvekili ile temsili için var mısınız?

"Yetkin olmadığı halde bu vaadleri nasıl veriyorsun?

Adaylar birer birer çıktılar meydana. Vaadler, yalan dolan herşey var. Gırla gidiyor. Şimdi, diyor ki, CHP adayı Muharrem bey ne diyor? Ben iş başına gelirsem yerli araba yapımını durduracağım. Kanal İstanbul'u iptal edeceğim. Kardeşim, daha ne vaadler ne vaadler. Bakın vaad işinde ölçüyü ayarı öyle kaçırdılar ki, neredeyse sağ elinize güneşi vereceğim sol elinize de Ay'ı vereceğim diyecekler. Bütün bunları söylüyor da genel başkanları ne diyor? Diyor ki, ey ahali biz bu seçimi kazanırsak tekrar cumhurbaşkanlığı sistemini iptal edeceğiz, eski sisteme döneceğiz. Peki, eski sistemde ne var? Başbakanlık var parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanlığı eski sistemde sembolik, hiçbir yetkisi yok. Peki senin yetkin olmadığı halde bu sözleri bu vaadleri nasıl veriyorsun kardeşim? Elazığ sormaz mı? O halde şimdi bakıyoruz hepsi söz birliği yapmışlar biz eskiye döneceğiz diyorlar.

Başbakan Yıldırım: TİKA, FETÖ'nün en fazla nefret ettiği kuruluştur. Tarihi, kültürel mirasımızı onarıyor. 25 ülkede bayrağımızı dalgalandıran kuruluşumuzu kapatmaya bu millet müsaade etmez.https://t.co/VrjddqPjvP pic.twitter.com/n8SxJeyxpO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Haziran 2018

"TİKA dediğin kuruluş FETÖ'nün en fazla nefret ettiği kuruluştur"

Muharrem İnce diyor ki 'Ben TİKA'yı kapatacağım.' Yahu kardeşim TİKA dediğin kuruluş FETÖ'nün en fazla nefret ettiği kuruluştur. Ne yapıyor TİKA? Tarihi kültürel mirasımızı ihya ediyor, onarıyor. Peki senin tarihine, geçmişine hiç mi saygın yok? TİKA gibi 25 ülkede bayrağımızı dalgalandıran, garip gurebaya yardım eden, Türkiye'nin tanıtımını yapan bu kuruluşu da kapatmaya mı karar verdin? Hiç merak etme, buna bu millet müsaade etmez.

"24 Haziran'da bir kez daha derslerini verelim"

16 Nisan belli ki bunlara ağır gelmiş. Halen hazmedememişler. Madem hazmedemediniz işte 24 Haziran. Bir kez daha derslerini verelim mi bunların Elazığ? Size soruyorum bu FETÖ'nun bu kadar yaptığından sonra 15 Temmuz'u yaşamadık mı biz? 15 Temmuz'da 251 kardeğşimizi şehit etmediler mi? 2193 vatandaşımızı yaralamaladılar mı? O gece alçaklar bayrağımızı indermeye çalıştılar demokrasimizi yıkmaya çalıştılar. Ülkemizi mahvetmeye çalıştılar. Ama bir yiğit çıktı. Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım arkadaşları çıktı ve dedik ki inin meydanlara. Alçaklara dersleri verdi. Bayraklar inmedi, ezanlar dinmedi alçaklar gerekli dersi aldılar.

24 Haziran'da bu yıkım ekibine gerekli dersi verecek miyiz? 24 Haziran'da Türkiye şahlanacak geleceğimiz aydınlanacak. Millet yetkiyi sandıkta doğrudan iktidara verecek Cumhurbaşkanını, Meclisi doğrudan seçecek. Yeni sistemde laf üstüne laf yok. Taş üstüne taş koyanlarla yola devam. Boş lafla, muhalefet edebiyatıyla hiç kimse bu milletin karşısına çıkmasın.

AK Parti ile hayalleri gerçeğe dönüştürdük dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Ülkenin her tarafını donattık. Her ilimize üniversite kurduk. illerimizde şehir hastaneleri yaptık. Stat, gençlik merkezleri, limanlar, göletler, barajlar hepsini milletimizin isteklerini yerine getirdik. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz.

Terörü ülke gündeminden çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Buradan Elazığ'da, sınır boylarında, Suriye'de görev yapan kahraman Mehmedimize de selam olsun. Bütün şehitlerimize Alah'tan rahmet diliyorum.

"Harput Kalesi dünya miras listesinde"

Türkiye'ye dev yatırımlar yaparken Elazığ'ı da kalkındırmayı unutmadık. Size bir müjde vereyim. Harput Kalesi artık dünya miras listesinde. UNESCO listesinde hayırlı uğurlu olsun. 16 yılda Elazığ'da 16 katrilyon yatırım yaptık. 2003 yılında sadece 33 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bunu 10 kat artırdık. 322 kilometre bölünmüş yol ilave ettik.

Elazığ'a stadyum müjdesi

21 Haziran'da stadyumun temelini atıyoruz. Yalanlar üzerinden siyaset yapanlar, yalan üretenlere kötü haberim var. 21 Haziran'da ilk kazmayı vuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

"Elazağspor sahipsiz değil, Elazığspor'un sahibi benim"

Elazığspor sahipsiz değildir bu bilinmelidir. Elazığspor'un sahibi benim. Ne gerekiyorsa yapılacak. Elazığspor üzerinden siyaset yapanları da hemşehrilerim adına kınıyorum. Tekrar Elazığ'ı Süper Lig'de görmek için ne gerekiyorsa yapacağız hiç endişeniz olmasın.

"Elazığ Havalimanı'na yeni bir pist daha yapıyoruz"

İki bin 200 yeni derslik yaptık. Elazığ'ın demiryollarının yarısını yeniledik. Elazığ'ın şanına yakışacak stadyumun yapımına başlıyoruz. Elazığ Havalimanı doğru dürüst çalışmıyordu. Şimdi Elazığ'a yakışan büyük bir terminal yaptık o bile yetmiyor. Şimdi Elazığ Havalimanı'na yeni bir pist daha yapıyoruz.

Kaynak: TRT Haber