Başbakan Yıldırım: Terörü bu ülkenin başına bela olmaktan çıkarmaya ant içtik

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Kırklareli'de Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bayrama hazır mısınız? Bu ay iki bayramımız var. Biri Ramazan Bayramımız, birisi de 24 Haziran bayramımız. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçecek miyiz? 'Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' diyerek yetkiyi bir kez daha Cumhur İttifakına, AK Parti'ye verecek miyiz? Lüleburgaz yeni bir destan yazacak mı? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

Güneş balçıkla sıvanır mı? Ne yaparlarsa yapsınlar, 12 kere sandık önünüze geldi, 13'üncü kere gelecek. 12'sinde de boş konuşanlara, boş laf edenlere hak ettikleri cevabı verdiniz, 13'üncüde de vereceğinizden eminim. 16 yıldır her seçimde emaneti milletin partisi AK Parti'ye veriyorsunuz. Sizin partiniz de canla başla çalışıyor hizmet ediyor. Havalimanları, hızlı trenler, okullar, hastaneler yapıyor. Ülkeyi bir uçtan bir uca imar ediyor.

Ülkemiz her geçen yıl kalkınmaya devam ediyor, refahımız artıyor. Onlar engel çıkardı, biz engelleri aşa aşa geldik. Türkiye'nin ekonomisini, dünyanın en ileri gelen ülkeleri arasına soktuk, savunma sanayimizi güçlendirdik, yerli ve milli ürünlerle artık daha güçlüyüz. Paramızla alamadığımız savunma silahlarını artık kendimiz yapıyoruz. İHA'lar, SİHA'lar, helikopterler, tanklar elhamdülillah kendimiz yapıyoruz.

"Tarımda Türkiye'yi Avrupa'da birinci sıraya getirdik"

Geçen 10 yılda dünya krizden krize sürüklenirken, Türkiye 8 milyon vatandaşına iş buldu. Diyorlar ki 'Türkiye'de büyüme sanal.' Nasıl oluyor, bilmiyorum. Yüzde 7,4 büyüdü geçen sene Türkiye. 284 bin derslik 1257 hastane, 800 binin üzerinde toplu konutu yapıp hak sahiplerine teslim ettik. Tarımda 16 yılda Türkiye'yi dördüncü sıradan Avrupa'da birinci sıraya getirdik. Türkiye'de 2003 yılında yılda 9 bin traktör satılıyordu. Geçen sene 73 bin traktör satıldı. Bu mu sanal büyüme?

Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için yeniden AK Parti zamanı. 24 Haziran'da bir ezberi yine beraber bozağacağız. Sözü senet olan AK Parti yapmayacağı hiçbir şeyi söylemez. Ekonomik büyümede, refahta daha güçlü atılımları birlikte yapacağız. Bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz olan gençlerle Cumhuriyetimizin 100. yılına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine birlikte yürüyeceğiz inşallah.

"Cumhur İttifakı bayrağı teslim etmeyen ruhtur"

Yeni dönem güçlü meclis, güçlü hükümet dönemidir. 25 Haziran sabahı meclis daha itibarlı, hükümet daha güçlü, yargı daha etkin olacak. Biz, bu seçime Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Cumhur İttifakı nedir? 15 Temmuz'da alçak FETÖ'cülere bayrağı teslim etmeyen, ezanları dindirmeyen, bayrağımızı indirmeyen ruhtur, Yenikapı ruhudur. Terörü bu ülkenin topraklarından kazımak ve vatanımızı, milletimizi en güvenli hale getirmek için hayatını ortaya koymaktır. Cumhur İttifakı'nda AK Parti, MHP, BBP, Türkiye'nin ay yıldızlı bayrağını en yükseklere taşımaya çalışan vatan evlatları var.

Cumhuriyet Halk Partililere soruyorum bölücülere, bu ülkenin polisini, öğretmenlerini gözünü kırpmadan öldürenlere destek vermek neyin nesi oluyor? Bunun hesabını soracak mı Lüleburgaz? Atatürk'ün partisini bu hale düşürenlere hesap soracak mısınız?

FETÖ, DEAŞ, PKK başta olmak üzere terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sürekli Tayyip Erdoğan'ı indirmekten bahsediyorlar. Dışarıdaki sözde dostlarımız da aynı şeyi söylüyorlar. 'Türkiye'yle birlikte yol yürürüz ama Tayyip Erdoğan olmasın.' Niye? Tayyip Erdoğan dik duruyor, dik, eğilmiyor. Onun için hazmedemiyorlar.

"Hapisteki 6-7 Ekim olaylarının failini ziyarete gitti"

Bunların terörle mücadeleden bahsettiklerini duydunuz mu? Edemezler çünkü el altından iş birliği yapıyorlar. Cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğu hemen ilk günden itibaren Muharrem İnce, koşa koşa Edirne'ye gitti. Niçin gitti biliyor musunuz? Edirne'yi çok sevdiğinden mi gitti? PKK'ya açıkça destek veren, PKK'lıların cenazesine gitmeyenleri cezalandırırım diyen, hapisteki 6-7 Ekim olaylarının failini ziyarete gitti. Cumhuriyetin kurucusu CHP'ye destek veren kardeşlerime sesleniyorum; bölücülere, bu ülkenin polisini, evlatlarını, öğretmenlerini gözünü kırpmadan öldürenlere destek vermek neyin nesi oluyor? Buradan soruyorum; Atatürk'ün partisini bu duruma düşürenlere hesap soracak mısınız?

"Terörü bu ülkenin başına bela olmaktan çıkarmaya ant içtik"

Terörü bu ülkenin başına bela olmaktan çıkarmaya ant içtik, yemin ettik. İnanın ki bunu da halledeceğiz. Türkiye'de zaten terörü bitme noktasına getirdik. Şimdi Kandil'e kaçıyorlar, Sincar'a kaçıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar enselerindeyiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz.

Terör bu ülkeye büyük acılar yaşattı. Şimdi artık bu acıları sona erdirmek zamanıdır. Bunun yolu da bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

"İstanbul-Lüleburgaz-Babaeski-Kırklareli-Kapıkule hızlı trenine başlıyoruz"

Lüleburgaz, Kırklareli'nin üreten Kırklareli'ni taşıyan lokomotif bir ilçemiz. Lüleburgaz'a eğitim alanında son 15 yılda önemli eserler kazandırdık. Liseler, yurtlar, yeni derslikler açtık ve öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırdık.

Şimdi iki tane önemli projeden bahsedeceğim. Lüleburgaz için hayati öneme sahip. Birinci müjdem, İstanbul-Lüleburgaz-Babaeski-Kırklareli-Kapıkule hızlı trenine başlıyoruz. Çok yakında ihalesi tamamlanıyor. 2 milyar lira helal olsun Lüleburgaz'a. İkinci büyük proje, Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz. Çanakkale geçilmez diyen şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için dünyanın en uzun asma köprüsünün inşaatına başladık. Bütün Avrupa gidiş gelişleri buradan geçecek. Hayırlı uğurlu olsun.

Kaynak: TRT Haber