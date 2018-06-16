Başbakan Yıldırım: Terörü bitirmek için kapsamlı bir faaliyet yürütüyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldi. Yıldırım askerlerle tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı. Ziyarette konuşan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Terörle mücadelede son yılların en büyük başarısını ortaya koydunuz. 2 yıl önce savunma değil taarruz esastır şeklinde bir yöntem değişikliğine gittik. Dağlarda ve şehirlerde terör baskısı hemen hemen sona erdi, devletin tam kontrolu sağlanmış oldu. Ancak henüz işimiz bitmedi. Mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek. Ayrıca hudutlarımız dışında bize zarar vermeye çalışan, insanlarımızın ölümüne sebep olan terör unsurlarını da nasıl Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları ile etkisiz hale getirdiysek Kuzey Irak bölgesinde de terörü bulunduğu yerde etkisiz hale getirmek için kapsamlı bir kara-hava destekli faaliyet yürütüyoruz."

Başbakan Yıldırım: Terör unsurlarını nasıl Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatıyla bulundukları yerde etkisiz hale getirdiysek, Kuzey Irak'ta da aynı şekilde terörü bulunduğu yerde etkisiz hale getirmek için kapsamlı bir faaliyet icra ediyoruz. pic.twitter.com/4JEQv6JhVw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Haziran 2018

"İnsanların üzerinden baskı kalktı"

"81 milyon vatandaşımızın duası ve desteği sizlerle beraberdir. Dün Tunceli merkezde coşkulu bir konuşma yaptık. Çok büyük bir fark gördüm. İnsanlar rahatlamışlar üzerlerinden baskı kalkmış. Şehirin gelişmesi tüm hızıyla sürüyor. Muş'taydım, Bitlis'teydim, Hakkari'deydim. İnsanların oralarda normal hayatlarına döndüğünü gördüm. Bir zamanlar şehirlere çukurlar kazılması ve isyan provalarının yapılasından bu günlere geldik."

"Ülkemizin birliği için çalışmalarımız var gücüyle devam edecek"

"Ülkemizin birliği beraberliği, milletimizin kardeşliği için çalışmalarımız var gücüyle devam edecek. Bütün aziz şehitlerimizi rahmetle ve şükranları anıyorum, gazilerimize rabbimden hayırlı uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: TRT Haber